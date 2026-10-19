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Баскетбол 19 жовтня 2026 · 14:33

10 асисистів в переможному матчі: український баскетболіст влаштував шоу в Адріатичній лізі (відео)

Олександр Ковляр та став творцем впевненого успіху "Будучності"
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
10 асисистів в переможному матчі: український баскетболіст влаштував шоу в Адріатичній лізі (відео)
Олександр Ковляр (фото: ФБУ)
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Український баскетболіст Олександр Ковляр допоміг чорногорській "Будучності" здобути чергову перемогу в Адріатичній лізі. Захисник відзначився вагомим внеском у командну гру в поєдинку проти словацького "Слована".

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Статистика українського захисника

У матчі 4-го туру регулярного чемпіонату Адріатичної ліги "Будучност" на домашньому майданчику перемогла словацький "Слован" із рахунком 82:70.

Український захисник Олександр Ковляр провів на паркеті 32 хвилини. За цей час він набрав 4 очки, зробив 3 підбирання та віддав 10 результативних передач.

Результативність українця в кидках була скромною: він реалізував 1 із 4 триочкових і 1 із 2 штрафних, не влучивши в жодному з трьох двоочкових кидків. Проте з його пасів партнери набрали понад 20 пунктів.

Впевнена перемога "Будучності"

Господарі майданчика потужно розпочали зустріч, здійснивши ривок 13:2. Надалі чорногорська команда продовжила збільшувати відрив і пішла на велику перерву з перевагою у 24 очки – 49:25.

Після перерви "Будучност" дещо збавила оберти та програла обидві заключні чверті. Проте запасу, створеного в першій половині, вистачило для підсумкової перемоги з різницею у 12 очок.

Завдяки цьому успіху команда Ковляра посідає четверте місце в групі А, маючи дві перемоги та одну поразку.

Адріатична ліга. Регулярний чемпіонат, 4-й тур

"Будучност" (Подгориця, Чорногорія) – "Слован" (Братислава, Словаччина) – 82:70 (17:7, 32:18, 13:20, 20:25)

Раніше Святослав Михайлюк допоміг "Юті" перемогти "Сан-Антоніо" в передсезонці НБА.

Теги: Баскетбол
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