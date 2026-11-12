Град шайб без ответа: "Одещина" уничтожила "Шершней" в чемпионате Украины (видео)

Детали поединка

Матч прошел при тотальном преимуществе хозяев льда. Уже в стартовой двадцатиминутке подопечные Сергея Бабинца создали комфортный задел, дважды огорчив голкипера гостей. Сначала счет открыл Николай Дворник, а затем Сергей Пойманов реализовал большинство.

Во втором периоде рисунок игры не изменился: "Одещина" еще трижды поразила ворота соперника усилиями Расима Абдуллаева, Дмитрия Мосюка и Ильи Крикли, доведя счет до разгромного (5:0). В заключительной трети матча "Шершни" пытались забросить хотя бы шайбу престижа, однако вместо этого пропустили еще дважды. Дубль оформил Пойманов, а окончательный счет установил Даниил Дуюн.

Чемпионат Украины по хоккею, регулярный сезон

"Одещина" – "Шершни" – 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – Дворник (Дуюн, Целогородцев), 10:30, 2:0 – Пойманов (Ревука, Дуюн, бол.), 13:31, 3:0 – Абдуллаев (Ревука, Мосюк), 22:07, 4:0 – Мосюк (Пойманов, Влащинский), 25:03, 5:0 – Крикля (Стецюра, мен.), 32:49, 6:0 – Пойманов (Ревука, Дворецкий), 45:59, 7:0 – Дуюн (Дворник, Целогородцев), 51:42.

Турнирное положение после матча

Благодаря этой разгромной победе "Одещина" продлила свою победную серию до шести матчей подряд и уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата, имея в своем активе 20 очков.

Ближайший преследователь, "Кременчуг", отстает на семь баллов (13 очков). "Шершни", несмотря на разгромное поражение, остаются на третьей позиции с 11 очками после восьми сыгранных поединков, опережая киевский "Сокол" (10) и херсонский "Днепр" (0).