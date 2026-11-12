Злива шайб без відповіді: "Одещина" знищила "Шершнів" у чемпіонаті України (відео)
У четвер, 12 листопада, в межах регулярного чемпіонату України з хокею відбулося протистояння між командами з топ-3 турнірної таблиці. Лідер першості "Одещина" на домашньому льоду приймала новачка ліги – богуславських "Шершнів", які посідають третю сходинку.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Деталі поєдинку
Матч пройшов за тотальної переваги господарів льоду. Вже у стартовій двадцятихвилинці підопічні Сергія Бабинця оформили комфортний гандикап, двічі засмутивши голкіпера гостей – спершу рахунок відкрив Микола Дворник, а згодом Сергій Пойманов реалізував більшість.
У другому періоді малюнок гри не змінився: "Одещина" ще тричі вразила ворота суперника зусиллями Расіма Абдуллаєва, Дмитра Мосюка та Іллі Криклі, довівши справу до розгрому (5:0). У заключній третині матчу "Шершні" намагалися закинути бодай шайбу престижу, проте натомість пропустили ще двічі – дубль оформив Пойманов, а крапку поставив Даніїл Дуюн.
Чемпіонат України з хокею, регулярний сезон
"Одещина" – "Шершні" – 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)
Шайби: 1:0 - Дворник (Дуюн, Целогородцев), 10:30, 2:0 - Пойманов (Ревука, Дуюн, більш.), 13:31, 3:0 - Абдуллаєв (Ревука, Мосюк), 22:07, 4:0 - Мосюк (Пойманов, Влащинський), 25:03, 5:0 - Крикля (Стецюра, менш.), 32:49, 6:0 - Пойманов (Ревука, Дворецький), 45:59, 7:0 - Дуюн (Дворник, Целогородцев), 51:42
Турнірне становище після матчу
Завдяки цій розгромній звитязі "Одещина" продовжила свою переможну серію до шести матчів поспіль і впевнено очолює турнірну таблицю чемпіонату, маючи у своєму активі 20 залікових балів.
Найближчий переслідувач, "Кременчук", відстає на сім пунктів (13 очок). "Шершні", попри розгромну поразку, залишаються на третій позиції з 11 балами після восьми зіграних поєдинків, випереджаючи київський "Сокіл" (10) та херсонський "Дніпро" (0).
Раніше "Сокіл" та "Дніпро" видали шалений матч з 11-ма шайбами в чемпіонаті України.