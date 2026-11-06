Упустили преимущество в две шайбы: женская сборная Украины по хоккею уступила Турции в Европейском кубке наций.
Женская сборная Украины по хоккею потерпела первое поражение на этапе Европейского кубка наций в Бухаресте. Во втором матче турнира подопечные Евгения Алипова уступили Турции со счетом 2:3, хотя после двух периодов вели в две шайбы.
О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.
Европейский кубок наций. Женщины. 2-й тур
Турция – Украина – 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Шайбы: Лекбаш (Арслан), 11:30; Тандоган, 46:14; Кафдагли (Багчи, Сечен), 52:52 – Лискович (Цимиренко, Рожок), 18:44; Лискович (Ведмеденко, Цимиренко), 20:42.
Украинки не удержали преимущество
Сборная Турции открыла счет на 12-й минуте встречи – отметилась Лекбаш. В конце первого периода Вероника Лискович восстановила равновесие, забросив шайбу на 19-й минуте.
В начале второй двадцатиминутки украинская хоккеистка оформила дубль. Лискович реализовала большинство и вывела нашу команду вперед – 2:1.
Однако в заключительном периоде турчанке смогли переломить ход поединка. На 47-й минуте Тандоган сравняла счет, а еще через шесть минут Кафдагли забросила победную шайбу.
Турция одержала первую победу на турнире
Для сборной Турции это первая победа на турнире. В стартовом матче команда уступила Румынии со счетом 1:5.
Украина завершит турнир матчем с Румынией
После победы над Литвой в овертайме украинки впервые лишились очков на этом этапе Европейского кубка наций. Заключительный поединок турнира сборная Украины проведет против хозяек соревнований – команды Румынии.
Матч состоится 7 ноября, начало – в 15:00.
По регламенту к финальной стадии Европейского кубка наций выходят только победители группового этапа. Команды, занимающие второе-четвертое места, завершают выступления на текущем этапе.
Ранее мы рассказывали, какженская сборная Украины вырвала победу в первом матче Европейского кубка наций по хоккею.