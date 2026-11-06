Упустили преимущество в две шайбы: женская сборная Украины по хоккею уступила Турции в Европейском кубке наций.

Европейский кубок наций. Женщины. 2-й тур

Турция – Украина – 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Шайбы: Лекбаш (Арслан), 11:30; Тандоган, 46:14; Кафдагли (Багчи, Сечен), 52:52 – Лискович (Цимиренко, Рожок), 18:44; Лискович (Ведмеденко, Цимиренко), 20:42.

Украинки не удержали преимущество

Сборная Турции открыла счет на 12-й минуте встречи – отметилась Лекбаш. В конце первого периода Вероника Лискович восстановила равновесие, забросив шайбу на 19-й минуте.

В начале второй двадцатиминутки украинская хоккеистка оформила дубль. Лискович реализовала большинство и вывела нашу команду вперед – 2:1.

Однако в заключительном периоде турчанке смогли переломить ход поединка. На 47-й минуте Тандоган сравняла счет, а еще через шесть минут Кафдагли забросила победную шайбу.

Турция одержала первую победу на турнире

Для сборной Турции это первая победа на турнире. В стартовом матче команда уступила Румынии со счетом 1:5.

Украина завершит турнир матчем с Румынией

После победы над Литвой в овертайме украинки впервые лишились очков на этом этапе Европейского кубка наций. Заключительный поединок турнира сборная Украины проведет против хозяек соревнований – команды Румынии.

Матч состоится 7 ноября, начало – в 15:00.

По регламенту к финальной стадии Европейского кубка наций выходят только победители группового этапа. Команды, занимающие второе-четвертое места, завершают выступления на текущем этапе.