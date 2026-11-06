Украина разгромила Великобританию и одержала вторую победу на Европейском кубке наций
Мужская сборная Украины по хоккею одержала вторую победу на Европейском кубке наций. Во втором матче турнира команда Александра Бобкина уверенно обыграла Великобританию, забросив по две шайбы в первом и третьем периодах.
О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.
Европейский кубок наций. 2-й тур
Украина – Великобритания – 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Шайбы: Гребеник, (Денискин + Евтехов), 14:41; Сеть (Кривошапкин + Ратушный), 19:37; Трахт (большинство, Ворона + Пересунько), 38:06; Денискин (Трахт), 43:40; Ворона (большинство, Пересунько), 51:52 – Нилсон (Мизинс), 27:43.
Украина уверенно обыграла британцев
Подопечные Александра Бобкина захватили инициативу еще в первом периоде. На 15-й минуте Артем Гребеник открыл счет после завершения большинства, а перед самым перерывом Игорь Мережко удвоил преимущество украинцев дальним броском. Капитан сборной отметился результативным действием во втором матче подряд.
Во второй двадцатиминутке британцы сократили отставание благодаря шайбе Нилсона. Однако в конце периода Даниил Трахт реализовал большинство и вернул украинцам преимущество в две шайбы.
В заключительном периоде "сине-желтые" окончательно закрепили преимущество. Сначала Андрей Денискин сыграл на добивании, а затем Алексей Ворона после технического прохода из-за ворот установил окончательный счет.
Вторая победа Бобкина и четыре выигранных матча подряд
Для сборной Украины это вторая победа в двух матчах под руководством нового тренерского штаба во главе с Александром Бобкиным. Накануне украинцы одолели Польшу со счетом 2:1.
Кроме того, "сине-желтые" продлили победную серию в Европейском кубке наций до четырех матчей. В конце прошлого сезона украинцы также обыграли Польшу (4:2) и Словению (4:2).
После победы над Великобританией Украина возглавила турнирную таблицу группы, набрав шесть очков. В то же время Италия еще предстоит провести свой матч второго тура против Польши. В случае победы итальянцев, очная встреча с нашей командой определит лидера группы.
Турнирная таблица
- Украина – 6 очков (2 матча), разница шайб 7:2.
- Италия – 3 очка (1 матч), 3:0.
- Польша – 0 очков (1 матч), 1:2.
- Великобритания – 0 очков (2 матча), 1:8.
Следующий матч – против Италии
Заключительный поединок украинской сборной на этом этапе Европейского кубка наций состоится в субботу, 7 ноября. Соперником команды Бобкина станет Италия.
Начало встречи – в 19:15 по киевскому времени.
Ранее мы рассказывали, как именно сборная Украины победила в дебютном матче Бобкина во главе сине-желтых.