Удар по планам агрессоров: еще одна страна Европы закрыла въезд спортсменам из РФ и Беларуси

Жесткий ответ на уступки FIS

В начале сентября Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила смягчить критерии для российских и белорусских атлетов. Вместо углубленных проверок на связи с силовыми структурами или армейскими клубами вроде ЦСКА и "Динамо", для получения "нейтрального" статуса стало достаточно лишь формального подтверждения нейтралитета.

В результате на этой неделе разрешение выступать в новом сезоне получила группа россиян, в том числе пятикратный призер Олимпийских игр лыжник Денис Спицов. В то же время лидеру сборной РФ Александру Большунову в присвоении статуса отказали.

Однако эстонские власти заняли принципиальную позицию и заблокировали возможность участия "нейтральных" спортсменов в соревнованиях на своей территории. В ведомстве подчеркнули, что присутствие россиян и белорусов противоречит государственной политике поддержки Украины, а сами турниры могут быть использованы Кремлем в пропагандистских целях.

"Эстония незамедлительно осудила агрессивную войну России против Украины, и с начала войны правительство Эстонии, Министерство культуры и Олимпийский комитет Эстонии единодушно считают, что спортсмены и команды России и Беларуси не должны участвовать в международных спортивных соревнованиях до окончания войны в Украине", – говорится в обращении министерства к FIS.

Также в ведомстве напомнили, что въезд гражданам РФ и Беларуси по туристическим визам, в том числе для участия в спортивных мероприятиях, запрещен в стране еще с лета 2022 года.

Кто еще объявил бойкот

Эстония стала уже третьей европейской страной, которая на государственном уровне закрыла границы для российских и белорусских спортсменов.

Ранее аналогичные визовые и миграционные барьеры ввели Норвегия и Финляндия. При этом финские власти отдельно подчеркнули, что запрет распространяется и на обладателей "нейтрального" статуса.

Кроме того, над механизмами недопуска россиян на чемпионат мира в Фалуне (24 февраля – 7 марта следующего года) сейчас активно работает и Швеция.