Ткачук и Стоун оформили хет-трики, "Баффало" вырвало победу в овертайме: результаты НХЛ

Ткачук снова оформил хет-трик, "Айлендерс" уступили по буллитам

Главным героем противостояния "Флориды" и "Ванкувера" стал Брейди Ткачук, оформивший второй хет-трик подряд. "Пантерз" уступали 0:2, но сократили отставание в третьем периоде, а Ткачук сравнял счет за 13 секунд до сирены. В овертайме он забил в третий раз и принес команде победу - 3:2.

Для Ткачука это уже второй матч подряд с тремя голами. Его брат Мэттью Ткачук ассистировал в каждом из первых четырех голов Брейди за "Флориду". "Ванкувер" продолжил неудачную серию - у них шестое поражение подряд.

"Флорида Пантерс" - "Ванкувер Кэнакс" - 3:2 ВТ (0:2, 0:0, 2:0, 1:0)

В другом напряженном матче "Оттава" победила "Айлендерс" в серии буллитов. В основное время шайбами обменялись Матиас Макчелли и Ридли Грейг.

В серии буллитов решающим стал бросок Шейна Пинто. Вратарь "Сенаторз" Линус Уллмарк отразил 20 бросков и одержал шестую победу в шести матчах на старте сезона.

"Оттава Сенаторс" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 2:1 по буллитам (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

"Баффало" отыгралось со счета 2:4, "Юта" остановила "Эдмонтон"

"Баффало" совершил один из самых ярких камбеков вечера. "Сейбрз" уступали "Торонто" с разницей в две шайбы в третьем периоде, но перевели игру в овертайм и победили 5:4.

Оуэн Павер забил решающую шайбу, а Джек Квинн набрал четыре очка - два гола и две результативные передачи. Несмотря на поражение, хет-трик в составе "Торонто" оформил Кирилл Марченко. Он отличился трижды в своем 300 матче в НХЛ.

"Торонто Мэйпл Лифс" - "Баффало Сейбрс" - 4:5 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 0:1)

"Юта" прервала победную серию "Эдмонтона" в основное время, одержав победу со счетом 4:2. Клейтон Келлер забил дважды, в том числе забросил шайбу в пустые ворота в конце встречи. Логан Кули записал на свой счет гол и передачу.

Для "Ойлерз" это было первое поражение в основное время в сезоне. При этом Коннор Макдевид продолжил результативную серию: он набирал очки в каждом из семи стартовых матчей чемпионата.

"Эдмонтон Ойлерз" - "Юта Маммот" - 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Разгром "Рейнджерс", "Тампа-Бэй" вырвала победу

"Нью-Джерси" не оставил шансов "Рейнджерс", победив 7:1. Люк Хьюз дважды поразил ворота соперника, а еще пять шайб за "Дэвилс" забросили разные игроки, а вратарь Нико Доус отразил 18 бросков.

Для главного тренера "Нью-Джерси" Шелдона Кифа эта победа стала 300-й в НХЛ.

"Нью-Джерси Девилс" - "Нью-Йорк Рейнджерс" - 7:1 (1:0, 4:0, 2:1)

"Тампа-Бэй" в драматическом поединке одолела "Сиэтл" в овертайме. Брендон Гейгел забил дважды, а капитан "Лайтнинга" Виктор Гедман принес команде победу в дополнительное время. Для шведского защитника это был первый гол после продолжительного перерыва.

"Сиэтл" сумел сравнять счет в третьем периоде благодаря шайбе Матти Беньерса, но в овертайме хозяева все же вырвали победу.

"Тампа-Бэй Лайтнинг" - "Сиэтл Кракен" - 4:3 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)

Победа Чикаго в овертайме, Детройт прервал неудачную серию

Коннор Бедард забил свой первый гол в сезоне по возвращении от травмы плеча, а также отдал передачу на победную шайбу Артема Левшунова. Еще одним важным событием стал рекорд Патрика Кейна. Его результативная передача стала 895 в карьере, что позволило ему единолично возглавить список лучших ассистентов среди игроков, рожденных в США.

"Чикаго Блэкгокс" - "Виннипег Джет" - 4:3 ОТ (3:1, 0:1, 0:1, 1:0)

"Детройт" победил "Филадельфию", прервав серию из трех поражений. Эндрю Копп забросил решающую шайбу за 4 минуты 38 секунд до завершения третьего периода.

Для "Филадельфии" это уже девятый матч подряд без побед на старте сезона - самая плохая такая серия в истории клуба.

"Детройт Ред Вингз" - "Филадельфия Флайерс" - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Хет-трик Болди помог "Миннесоти" удержать победу

"Миннесота" победила "Сент-Луис" в матче, отличившемся нервной концовкой. Мэтт Болди оформил хет-трик и добавил к нему результативную передачу.

"Блюз" в конце третьего периода сократили отставание до одной шайбы, но спасти матч гостям не удалось. Отдельного внимания заслуживает защитник "Миннесоты" Квинн Хьюз, продолживший серию с набранными очками и результативными передачами до восьми матчей подряд.

"Миннесота Уайлд" - "Сент-Луис Блюз" - 5:4 (2:1, 3:1, 0:2)

"Вегас" разгромил "Калгари", "Сан-Хосе" победил в серии буллитов

"Вегас" уверенно обыграл "Калгари" - Марк Стоун оформил натуральный хет-трик в третьем периоде, забив три шайбы подряд, Джек Айкел набрал три очка, а Иван Барбашев отдал три результативных передачи. "Голден Найтс" одержали шестую победу в последних семи матчах.

"Вегас Голден Найтс" - "Калгари Флеймс" - 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)

"Сан-Хосе" одолел "Нэшвилл" в серии буллитов. Главными героями стали Алекс Неделькович, отразивший 32 броска в основное время и овертайм и Маклин Селебрини - он реализовал решающий буллит.

"Нэшвилл" спасся от поражения в основное время благодаря голу Стивена Стемкоса за секунду до финальной сирены, но в серии буллитов успех был на стороне гостей.

"Нэшвилл Предаторс" - "Сан-Хосе Шаркс" - 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)