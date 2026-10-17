"Сокол" не остановить: чемпион Украины одержал вторую победу подряд в Континентальном кубке

Ратушны и дважды реализовал численное преимущество

Во втором туре группы А "Сокол" встретился с хозяевами турнира - литовской "Энергией".

Украинская команда открыла счет на 11-й минуте. Евгений Ратушный воспользовался численным преимуществом и отправил шайбу в ворота соперника после передач Никиты Сидоренко и Владимира Чердака.

В первом периоде больше голов не было, поэтому на перерыв киевляне ушли с минимальным преимуществом.

В начале второй двадцатиминутки хозяева восстановили равновесие. На 22-й минуте Ружников реализовал большинство после передач Голда и Бинкулиса.

Однако "Сокол" сумел вернуть себе лидерство еще до второго перерыва. На 35-й минуте Ратушный во второй раз в матче отличился в большинстве, оформив дубль. Помощниками стали Вадим Мазур и Владимир Чердак.

"Сокол" закрепил победу и готовится к решающему матчу

В начале третьего периода киевляне увеличили отрыв. На 43-й минуте Вадим Мазур отличился после передач Олейника и Чердака.

На 52-й минуте Никита Сидоренко забросил четвертую шайбу "Сокола" после передач Крикли и Пирога, установив окончательный счет.

За матч украинский клуб нанес 25 бросков в створ ворот соперника против 18 у литовцев.

После двух туров "Сокол" набрал шесть очков, однако занимает второе место в группе А, уступая латвийскому "Мого" по разнице шайб.

Именно против латвийской команды киевляне проведут заключительный матч первого раунда в воскресенье, 18 октября. Начало встречи – в 13.00 по киевскому времени.

Победитель этого противостояния получит единую путевку от группы А до следующего раунда Континентального кубка.

Континентальный кубок. Первый раунд. Группа А. Второй тур

"Сокол" (Украина) – "Энергия" (Литва) – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Шайбы: Ратушный, 10:42 (бол.), 34:03 (бол.), Мазур, 42:50, Сидоренко, 51:42 – Ружников, 21:53 (бол.).