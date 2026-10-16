"Сокол" уничтожил чемпиона Испании на старте Континентального кубка
Чемпион Украины по хоккею киевский "Сокол" с разгромной победы начал выступление в первом раунде Континентального кубка. В стартовом поединке подопечные Олега Шафаренко не оставили никаких шансов испанскому клубу "Хака".
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Семь шайб без ответа
Спустя два года после последнего выступления "Сокол" вернулся на международную арену. Матч проходил в литовском Электренайсе и завершился полным доминированием киевского коллектива. Испанская команда смогла нанести лишь пять бросков по воротам киевлян за всю игру.
Счет был открыт уже на 3-й минуте усилиями Дениса Бородая. Во втором и третьем периодах киевляне лишь наращивали преимущество, отправляя в сетку ворот соперника по три шайбы в каждом игровом отрезке.
Главным героем встречи стал форвард Максим Жеребко, отметившийся дублем. По одной шайбе в свой актив также записали Даниил Тищенко, Владимир Чердак, Вадим Мазур и Дмитрий Жеребко, установивший окончательный счет 7:0.
"Сокол", который в этом сезоне решил получить новый опыт и заявился в чемпионат Польши благодаря слиянию с местным "Саноком", продемонстрировал полную готовность к борьбе за выход в следующую стадию еврокубка.
Континентальный кубок. Группа A
"Сокол" (Киев, Украина) – "Хака" (Испания) – 7:0 (1:0, 3:0, 3:0)
Шайбы: 3:00 Бородай (Тимченко, Сысак) – 1:0, 22:53 Тищенко (Ратушный, Мазур) – 2:0, 36:31 М. Жеребко (Д. Жеребко, Бурдаков) – 3:0, 38:23 Чердак (Сысак, Пыриг) – 4:0, 44:59 Мазур (Олейник, Кальсин) – 5:0, 49:37 М. Жеребко (Бурдаков) – 6:0, Д. Жеребко (Толстушко, Сидоренко) – 7:0.
Раунд решающих поединков
Победа над "Хакой" – первый шаг для киевлян, однако борьба за единственную путевку в следующий круг Континентального кубка только начинается.
Расписание следующих матчей киевлян в Литве:
- Суббота, 17 октября – поединок против местной "Энергии".
- Воскресенье, 18 октября – решающая игра против латвийского "Моего".
По регламенту турнира, дальше проходит исключительно победитель квартета.
Ранее киевский "Сокол" потерпел первое поражение в чемпионате Украины.