Чемпионат Украины по хоккею

"Одесщина" – "Сокол" – 4:6 (1:3, 2:2, 1:1).

Шайбы: Дуюн (6:28), Абдуллаев (36:32, 47:15), Пойманов (47:15) – Мазур (8:05), Захаров (10:30), Олейник (10:49), Тищенко (21:59), Ратушный (30:04).

"Сокол" создал комфортное преимущество

Киевский клуб активно начал встречу и по итогам первого периода вел со счетом 3:1. В начале второй двадцатиминутки столичная команда увеличила преимущество до четырех шайб.

Однако хозяева льда не собирались сдаваться и постепенно сокращали отставание.

Одесситы попытались совершить камбек

"Одесщина" сумела забросить три ответные шайбы и приблизилась к сопернику на расстояние одного гола. Впрочем, интригу в матче окончательно снял "Сокол": на 56-й минуте Бородай отличился шестой шайбой киевлян и установил окончательный счет.

Турнирное положение команд

После этой победы "Сокол" набрал 13 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. "Одесщина" остается среди лидеров чемпионата, имея в своем активе 21 балл.