Чемпионат Украины по хоккею

"Сокол" - "Шершни" - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

"Сокол" открыл счет во втором периоде

Первый период матча завершился без заброшенных шайб. Счет во встрече открыли киевляне на 8-й минуте второй двадцатиминутки. Отличился Владимир Мазур, которому ассистировали Тимченко и Чердак.

В третьем периоде "Сокол" закрепил преимущество. Дмитрий Жеребко после передачи Михаила Бурдакова забросил вторую шайбу столичной команды и приблизил ее к победе.

"Шершни" спаслись от сухого поражения на последней секунде

Богуславская команда смогла ответить только в конце встречи. Шевченко забросил шайбу за секунду до финальной сирены, установив окончательный счет – 2:1 в пользу "Сокола".