Скандал из-за возвращения России в мировой хоккей: двое арбитров CAS ездили в Москву

Двое арбитров CAS посещали конференции в Москве

По информации швейцарского издания Inside Paradeplatz, глава арбитражной коллегии по делу о возвращении российских хоккейных сборных Джулио Палермо посетил конференцию по арбитражным процедурам в Москве 22 сентября 2026 года.

Во время поездки итальянский юрист останавливался в отеле The Carlton. В то же время назначение Палермо главой коллегии, рассматривавшей российскую апелляцию, состоялось только 9 октября.

Также в Москве побывал египетский арбитр Исмаил Селим. 16 мая 2025 года он посетил юридическую конференцию, организованную российской юридической фирмой и организацией из международного арбитража, базирующейся в Каире. Во время пребывания в столице РФ Селим останавливался в отеле Four Seasons.

Из-за скандала арбитр CAS объявил об отставке

По данным швейцарских журналистов, резонанс вокруг поездок арбитров привел к еще одному последствию внутри CAS. Один из известных юристов из Цюриха, также работавший арбитром суда, объявил об отставке.

Ранее он входил в юридический комитет Международной федерации хоккея (IIHF). Его имя не разглашается. По информации Inside Paradeplatz, решение об уходе связано с возможным конфликтом интересов Палермо и сомнениями по поводу беспристрастности арбитражной коллегии.

В то же время CAS отверг информацию о внутренних потрясениях в организации и раскритиковал публикации швейцарских СМИ, назвав их обманчивыми.

Как Палермо объяснил поездку в Россию

Сам Джулио Палермо ранее заявлял, что посетил Москву за свой счет, а его участие в конференции не было связано с дальнейшим рассмотрением дела о возвращении российских сборных.

В CAS подтвердили, что до назначения Палермо главой коллегии не знали о его поездке. Также в суде отметили, что стороны процесса после назначения арбитра имели возможность подвергнуть сомнению его независимость, однако не воспользовались этим правом.

В самом CAS защитили решение о российской апелляции. Суд пояснил, что IIHF не предоставила достаточных доказательств, которые юридически обосновывали бы дальнейшее отстранение российских команд.

CAS разрешил возвращение российских сборных

Напомним, 30 октября 2026 года CAS удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и обязал IIHF допустить российские команды к международным соревнованиям. Решение было принято единогласно коллегией в составе Джулио Палермо, Исмаила Селима и британца Марка Говелла.

Речь идет, в частности, о молодежном чемпионате мира, женских и мужских турнирах среди команд U18, а также взрослых чемпионатах мира.