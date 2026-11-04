Безумный камбек "Виннипега" и хет-трики Робертсона и Готье: результаты НХЛ

"Виннипег" совершил невероятный камбек, "Даллас" победил "Вашингтон"

Одним из главных событий игрового дня стала победа "Виннипег Джетс" над "Монреаль Канадиенс" со счетом 5:4 в овертайме. За 2 минуты и 39 секунд до завершения третьего периода гости уступали разницу в четыре шайбы, однако сумели перевернуть игру.

Тайрел Бауэр, Морган Баррон и дважды Кайл Коннор отличились в заключительные минуты основного времени, причем последнюю шайбу Коннор забросил за 33 секунды до сирены. В овертайме Дилан Самберг принес "Виннипегу" победу.

"Монреаль Канадиенс" - "Виннипег Джетс" - 4:5 ОТ (2:0, 1:0, 1:4, 0:1)

Еще один результативный матч состоялся в Вашингтоне, где "Даллас Старз" одолел местных "Кепиталз". Главным героем встречи стал Джейсон Робертсон, оформивший натуральный хет-трик во втором периоде, забросив три шайбы в течение 5 минут и 20 секунд, а также отдавший результативную передачу.

Роопе Гинц набрал три очка (1+2), а Микко Рантанен не только помог команде, но и достиг отметки в 800 результативных баллов в НХЛ. В составе "Вашингтона" три очка (1+2) набрал Джордан Кайру.

"Вашингтон Кэпиталз" - "Даллас Старз" - 5:6 (0:1, 3:4, 2:1)

"Анахайм" снова обязан Готье, "Коламбус" разгромил "Колорадо"

"Анахайм Дакс" на выезде победил "Ванкувер Кэнакс" со счетом 5:4. Каттер Готье второй раз подряд оформил хет-трик, став первым игроком в истории клуба, которому удалось добиться такого результата в двух матчах подряд. В общей сложности нападающий забросил уже восемь шайб в последних трех поединках.

Еще одним героем "Анахайма" стал Бекетт Сеннеке, записавший в актив четыре результативных передачи - это его личный рекорд в НХЛ. Микаэль Гранлунд отличился голом и двумя ассистами. В составе Ванкувера дважды забросил Джейк Дебраск, однако этого оказалось недостаточно для спасения команды.

"Ванкувер Кенакс" - "Анахайм Дакс" - 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)

Тем временем "Коламбус Блю Джекетс" уверенно разобрался с "Колорадо Эвеланш". Хозяева забросили четыре шайбы во втором периоде, а Чарли Койл набрал четыре очка (2+2), повторив личный рекорд результативности за матч в НХЛ.

Матье Оливье записал на свой счет гол и две передачи. Победа позволила "Коламбусу" прервать серию из двух поражений, тогда как "Колорадо" проиграл впервые за три матча.

"Коламбус Блю Джекетс" - "Колорадо Эвеланш" - 7:2 (2:1, 4:1, 1:0)

"Тампа-Бэй" и "Юта" одержали победы

"Тампа-Бэй Лайтнинг" на собственной площадке победила "Детройт Ред Уингз". Брейден Пойнт впервые в сезоне забросил две шайбы в одном матче. Еще один гол хозяев записал на свой счет Энтони Чирелли.

У "Детройта" отличились Лукас Реймонд и Джей Ти Комфер, также отдавший ассист. В то же время вратарь "Ред Вингз" Джон Гибсон оставил игру после первого периода из-за травмы нижней части тела.

"Тампа-Бэй Лайтнинг" - "Детройт Ред Вингз" - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

"Юта Маммот" на выезде одолела "Торонто Мэйпл Лифс". Победную шайбу на 13-й минуте третьего периода забросил Ник Шмальц, удачно сыграв на добивании после броска Клейтона Келлера. Последний завершил встречу с тремя результативными передачами.

Также в составе "Юты" отличились Дилан Гюнтер и Эндрю Пики. За "Торонто" дубль оформил Джек Рословик, а Остин Мэттьюз дважды ассистировал партнерам.

"Торонто Мэйпл Лифс" - "Юта Маммот" - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

"Миннесота" продолжила успешную серию, "Рейнджерс" прервали неудачную

"Миннесота Уайлд" на выезде победила "Филадельфию Флайерз" со счетом 4:2. Мэтт Болди набрал два очка (1+1), а также шайбы за гостей забросили Майкл Маккаррон и Юэль Эриксон Эк.

Голкипер "Миннесоты" Эспер Валльстедт совершил 23 сейва. Команда продолжила серию матчей с набранными очками до шести, одержав за этот отрезок пять побед и одно поражение в овертайме. Для "Уайлда" это также была пятая подряд победа на выезде.

"Филадельфия Флайерз" - "Миннесота Уайлд" - 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

"Нью-Йорк Рейнджерс" на собственном льду одолел "Сент-Луис Блюз", прервав серию четырех поражений подряд. Дилан Гаранда отбил 32 броска и стал одним из главных героев встречи.

В составе хозяев шайбы забросили Адам Фокс, Оливер Бьоркстранд и Ээли Толванен, также отдавший результативную передачу. Единственную шайбу "Сент-Луиса" за 52 секунды до завершения основного времени забросил Пиус Зутер, лишив Гаранда возможности оформить шатаут.

"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Сент-Луис Блюз" - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

"Нью-Джерси" победил "Эдмонтон" в серии буллитов, "Нэшвилл" остановил "Каролину"

"Нью-Джерси Девилз" одолел "Эдмонтон Ойлерз" в серии буллитов. Джек Гьюз стал самым результативным игроком встречи, оформив дубль и отдав результативную передачу. Также в составе хозяев отличился Коннор Браун.

Вратарь Коннор Геллебак совершил 18 сэйвов. За "Эдмонтон" голами отличились Эван Бушар и Райан Ньюджент-Гопкинс, который в этом матче провел свою 1038 игру в НХЛ и стал рекордсменом клуба по количеству проведенных поединков. Коннор Макдевид отдал результативную передачу и продолжил свою серию матчей с набранными очками с начала сезона до 16-ти.

"Нью-Джерси Девилз" - "Эдмонтон Ойлерз" - 4:3 Б (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 1:0)

"Нэшвилл Предаторз" на собственной площадке победил "Каролину Гаррикейнз". Роман Йоси и Росс Колтон записали на свой счет по голу и ассисту, еще по шайбе забросили Адам Эдстром и Ник Пербик. Юусе Сарос совершил 29 сейвов.

Филипп Форсберг отдал две результативные передачи и продлил серию матчей с несколькими очками до пяти, повторив клубный рекорд. Единственную шайбу "Каролины" забросил Джексон Блейк, продолжив собственную результативную серию до семи матчей. Поражение прервало четырехматчевую победную серию "Гаррикейнз".

"Нэшвилл Предаторз" - "Каролина Гаррикейнз" - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

"Вегас" вырвал победу у "Питтсбурга" благодаря дублю Гертла

"Вегас Голден Найтс" на выезде победил "Питтсбург Пингвинз". Главным героем встречи стал оформивший дубль Томаш Гертл, а победную шайбу забросил за 35 секунд до завершения третьего периода.

В составе "Питтсбурга" отличились Томми Новак и Рикард Ракелль. Новак также записал на свой счет результативную передачу. Вратарь "Вегаса" Адин Гилл совершил 23 сейва, тогда как Артурс Шиловс отразил 20 бросков.

"Питтсбург Пингвинз" - "Вегас Голден Найтс" - 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)