Россию оставили за бортом чемпионата мира: IIHF определилась с судьбой турнира

Почему Россию не допустили к чемпионату мира

15 ноября IIHF обнародовала официальное заявление, в котором подтвердила невозможность участия российской сборной U20 в предстоящем чемпионате мира.

Причиной стала позиция правительства Канады и официально введенные им ограничения в отношении российских хоккеистов.

В федерации отметили, что тщательно проанализировали возможность альтернативной соревновательной организации. В частности, рассматривались варианты, позволяющие провести турнир при других условиях.

Однако после оценки всех обстоятельств совет IIHF решил не менять страну-хозяйку.

Таким образом, чемпионат мира состоится в Канаде, а российская команда останется вне турнира.

Где и когда состоится турнир

Молодежный чемпионат мира 2027 года пройдет с 26 декабря 2026 по 5 января 2027 года.

Соревнования будут принимать два канадских города – Эдмонтон и Ред-Дир.

IIHF уже проинформировала все национальные федерации, команды которых принимают участие в турнире, о принятом решении.

В ближайшее время организация обнародует обновленное расписание матчей молодежного чемпионата мира, а также турнира в дивизионе IA.