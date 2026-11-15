Россию оставили за бортом чемпионата мира: IIHF определилась с судьбой турнира
Молодежная сборная России по хоккею не примет участия в чемпионате мира 2027 года. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял окончательное решение о проведении турнира после того, как канадские власти отказались допускать российскую команду на территорию страны.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное заявление Международной федерации хоккея (IIHF) .
Почему Россию не допустили к чемпионату мира
15 ноября IIHF обнародовала официальное заявление, в котором подтвердила невозможность участия российской сборной U20 в предстоящем чемпионате мира.
Причиной стала позиция правительства Канады и официально введенные им ограничения в отношении российских хоккеистов.
В федерации отметили, что тщательно проанализировали возможность альтернативной соревновательной организации. В частности, рассматривались варианты, позволяющие провести турнир при других условиях.
Однако после оценки всех обстоятельств совет IIHF решил не менять страну-хозяйку.
Таким образом, чемпионат мира состоится в Канаде, а российская команда останется вне турнира.
Где и когда состоится турнир
Молодежный чемпионат мира 2027 года пройдет с 26 декабря 2026 по 5 января 2027 года.
Соревнования будут принимать два канадских города – Эдмонтон и Ред-Дир.
IIHF уже проинформировала все национальные федерации, команды которых принимают участие в турнире, о принятом решении.
В ближайшее время организация обнародует обновленное расписание матчей молодежного чемпионата мира, а также турнира в дивизионе IA.
Ранее Правительство Канады официально сообщило IIHF, что не будет выдавать визы российским спортсменам.