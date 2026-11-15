Росію залишили за бортом чемпіонату світу: IIHF визначилася з долею турніру

Чому Росію не допустили до чемпіонату світу

15 листопада IIHF оприлюднила офіційну заяву, в якій підтвердила неможливість участі російської збірної U20 у майбутньому чемпіонаті світу.

Причиною стала позиція уряду Канади та офіційно запроваджені ним обмеження щодо російських хокеїстів.

У федерації зазначили, що ретельно проаналізували можливість альтернативної організації змагань. Зокрема, розглядалися варіанти, які дозволили б провести турнір за інших умов.

Однак після оцінки всіх обставин рада IIHF вирішила не змінювати країну-господарку.

Таким чином, чемпіонат світу відбудеться в Канаді, а російська команда залишиться поза турніром.

Де та коли відбудеться турнір

Молодіжний чемпіонат світу 2027 року пройде з 26 грудня 2026-го до 5 січня 2027 року.

Змагання прийматимуть два канадські міста – Едмонтон і Ред-Дір.

IIHF вже поінформувала всі національні федерації, команди яких беруть участь у турнірі, про ухвалене рішення.

Найближчим часом організація має оприлюднити оновлений розклад матчів молодіжного чемпіонату світу, а також турніру в дивізіоні IA.