ISU заменила россиян на фигуристов из резервного списка

В организации подтвердили изменения в составе участников этапа Гран-при по фигурному катанию Finlandia Trophy, который начнется в пятницу, 20 ноября, в Хельсинки.

"ISU подтверждает изменения в списках участников турнира Гран-при по фигурному катанию "Finlandia Trophy", который начнется в пятницу, 20 ноября 2026 в Хельсинки (Финляндия)", – говорится в заявлении организации.

Места российских участников отдали представителям резервного списка. В частности, в мужском одиночном катании выступит Тамир Куперман (Израиль).

В парном катании заявки пополнили три дуэта: Одри Шин/Спенсер Акира Хоу, Кэти Макбет/Балаж Надь (все – США), а также Меган Вессенберг/Денис Стрекалин (Франция).

Финляндия запретила въезд российским спортсменам

Причиной исключения россиян явилось решение правительства Финляндии об ограничении въезда граждан РФ на территорию страны. Новые правила вступили в силу 16 ноября и распространяются также на российских спортсменов, в том числе тех, кто получил нейтральный статус.

В финском правительстве отметили, что Россия использует спорт как инструмент пропаганды и пытается с его помощью продвигать цели захватнической войны против Украины.