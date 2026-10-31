Обновил рекорд сезона: Марсак дебютировал на Гран-при по фигурному катанию

Марсак остановился в шаге от тройки лидеров

Кирилл Марсак занял четвертое место в короткой программе мужского одиночного катания на втором этапе серии Гран-при сезона 2026/27 в канадской Келоуне. Украинец получил 83,67 балла – это его лучший результат в короткой программе в текущем сезоне.

От третьей позиции, которую занял представитель Японии Казуки Томоно, Марсака отделили всего 1,64 балла. Всего в соревнованиях приняло участие 12 фигуристов.

Результаты короткой программы:

Рио Наката (Япония) – 92,64 балла; Кевин Эймоз (Франция) – 90,26; Казуки Томоно (Япония) – 85,31; Кирилл Марсак (Украина) – 83,67.

По оценкам компонентов программы украинский фигурист занял пятое место, набрав 36,44 балла. В частности, за композицию он получил 7,18 балла, за презентацию – 7,25, а за мастерство катания – 7,39.

Украинец улучшил результат сезона

Выступление в Канаде стало для Марсака самым успешным в короткой программе в этом сезоне. На турнире Trialeti Trophy в Батуми он набрал 71,07 балла, а на соревнованиях Lombardia Trophy в Италии – 78,16.

Таким образом, в Келоуне украинец улучшил свой предыдущий лучший результат сезона на 5,51 балла.

Голиченко и Даренский стали шестыми

В соревнованиях спортивных пар Украину представляли София Голиченко и Артём Даренский. По итогам короткой программы дуэт набрал 58,34 балла и занял шестое место среди восьми участников.

Этот результат стал самым лучшим для украинцев в текущем сезоне. От пятой позиции, которую заняли чехи Анна Валеси и Мартин Бидарь, Голиченко и Даренского отделили 2,10 балла.

Когда будут выступать другие украинцы

Этап Гран-при в Канаде продлится с 30 октября по 1 ноября. Украину на соревнованиях также представляют танцоры на льду Ирина Пидгайна и Артем Коваль.

Они начнут выступления по ритмичному танцу в субботу, 31 октября, в 23:20 по киевскому времени. Окончательные результаты определят по итогам произвольных программ. Мужчины выступят в воскресенье, 1 ноября, в 01:40, спортивные пары – в 03:45. Танцоры на льду завершат соревнование произвольным танцем в понедельник, 2 ноября, в 01:15.