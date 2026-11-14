Елена Городная стала лучшей среди украинских биатлонисток в первой контрольной гонке сезона

Как выступили украинки в Вуокатте

В первом контрольном старте приняли участие 25 биатлонисток, среди которых было 11 представительниц Украины. Лучше из украинок выступила Елена Городная: она допустила одну ошибку на огневых рубежах и заняла седьмое место, проиграв победительнице 1 минуту 50,2 секунды.

В первую десятку также попала Анастасия Меркушина. С двумя промахами она завершила девятую гонку, отстав от лидера на 2 минуты 8,6 секунды.

Дарья Чалик финишировала 13-ю, Виктория Хвостенко – 15-ю, а Александра Меркушина – 16-ю.

Кристина Дмитренко заняла 22 место. Несмотря на один промах на стрельбе, украинка получила три минуты штрафа из-за неправильного прохождения дистанции. Об этом сообщил тренер сборной Украины Игорь Ярмош в комментарии "Общественное спорт".

Другие украинки расположились так: Валерия Шейгас – 19-я, Татьяна Тарасюк – 21-я, Лилия Стеблина – 23-я, Ксения Приходько – 24-я, Ирина Шевченко – 25-я.

Результаты контрольной гонки

Все три призовых места заняли представительницы Чехии. Победу одержала чемпионка мира 2021-гл Маркета Давидова, которая прошла дистанцию за 23:38,1 минуты без промаха.

Второе и третье места также заняли представительницы Чехии – Тереза Воборникова и Люция Харватова.

Когда украинки проведут следующую контрольную гонку

Второй контрольный старт женской сборной Украины в Вуокати запланирован на воскресенье, 15 ноября. По итогам двух гонок тренерский штаб определит состав команды на стартовых этапах Кубка мира.

Новый сезон Кубка мира по биатлону начнется 26 ноября в финском Контиолахте. Первый этап продлится до 29 ноября.