Олена Городна стала найкращою серед українських біатлоністок у першій контрольній гонці сезону

Як виступили українки у Вуокатті

У першому контрольному старті взяли участь 25 біатлоністок, серед яких було 11 представниць України. Найкраще з українок виступила Олена Городна: вона припустилася однієї помилки на вогневих рубежах і посіла сьоме місце, програвши переможниці 1 хвилину 50,2 секунди.

До першої десятки також потрапила Анастасія Меркушина. З двома промахами вона завершила гонку дев’ятою, відставши від лідерки на 2 хвилини 8,6 секунди.

Дарина Чалик фінішувала 13-ю, Вікторія Хвостенко - 15-ю, а Олександра Меркушина - 16-ю.

Христина Дмитренко посіла 22-ге місце. Попри лише один промах на стрільбі, українка отримала три хвилини штрафу через неправильне проходження дистанції. Про це повідомив тренер збірної України Ігор Ярмош у коментарі "Суспільне Спорт".

Інші українки розташувалися так: Валерія Шейгас - 19-та, Тетяна Тарасюк - 21-ша, Лілія Стеблина - 23-тя, Ксенія Приходько - 24-та, Ірина Шевченко - 25-та.

Результати контрольної гонки

Усі три призові місця посіли представниці Чехії. Перемогу здобула чемпіонка світу 2021-гл року Маркета Давідова, яка пройшла дистанцію за 23:38,1 хвилини без жодного промаху.

Друге та третє місця також посіли представниці Чехії - Тереза Воборнікова та Люція Харватова.

Коли українки проведуть наступну контрольну гонку

Другий контрольний старт жіночої збірної України у Вуокатті запланований на неділю, 15 листопада. За підсумками двох гонок тренерський штаб визначить склад команди на стартові етапи Кубка світу.

Новий сезон Кубка світу з біатлону розпочнеться 26 листопада у фінському Контіолахті. Перший етап триватиме до 29 листопада.