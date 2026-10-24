"Одесщина" прервала девятиматчевую серию поражений от "Сокола" и укрепила лидерство в чемпионате

Как проходил матч

Хозяева открыли счет на девятой минуте. Артём Кальсин после передачи Сидоренко забросил свою пятую шайбу в текущем чемпионате.

Однако еще до первого перерыва "Одесщина" сумела переломить ход встречи. На 13-й минуте Щербак сравнял счет, а менее чем через три минуты Кобильник вывел гостей вперед.

Во втором периоде "Сокол" восстановил равновесие. На 34-й минуте Даниил Тищенко воспользовался передачей Сидоренко и сделал счет 2:2. Для нападающего это результативное действие стало девятым очком в сезоне по системе "гол+пасс".

Решающий момент наступил в заключительной двадцатиминутке. На 55-й минуте Мосюк после передачи Дуюна в третий раз поразил ворота киевлян. Хозяева уже не смогли отыграться.

Историческая победа "Одесщины"

До этого матча "Сокол" выиграл девять подряд встреч против одесской команды. Последний раз соперники играли в начале октября, когда киевляне победили со счетом 2:0.

В этот раз "Одесщина" прервала неудачную серию и укрепила свое лидерство в чемпионате Украины.

Поединок получился равным и по количеству бросков: "Сокол" нанес 21 бросок, а гости – 22.

"Сокол" – "Одесщина" – 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Шайбы: Кальсин, 08:52, Тищенко, 33:41 - Щербак, 12:24, Кобильник, 15:13, Мосюк, 54:55.

Броски: 21:22. Штрафы: 4:9.