Новый главный тренер сборной Украины по хоккею назвал полный штаб: кто вошел в команду

Кто вошел в тренерский штаб Бобкина

Первым ассистентом главного тренера будет работать Руслан Борисенко, вторым – Денис Исаенко. Оба специалиста будут помогать в коммуникации с командой, работать с защитниками, отвечать за подготовку игры в меньшинстве и участвовать в тренировках на льду.

За видеоподготовку и анализ соперников будет отвечать Дмитрий Кобильник. Он работает в тренерском штабе Бобкина еще с сезона 2022/23.

Так выглядит полностью сформированный тренерский штаб украинской сборной.

Кто будет отвечать за подготовку вратарей и физическое состояние хоккеистов

Тренером вратарей назначен Александр Федоров. В его обязанности будут входить формирование пула голкиперов, их индивидуальная подготовка и работа во время командных тренировок.

Также со сборной продолжит работу тренер по физической подготовке Олег Задоенко. Он будет заниматься развитием физических качеств хоккеистов и будет проводить тренировочную работу как на льду, так и вне его.

Сборная Украины готовится к Европейскому Кубку наций

Напомним, накануне тренерский штаб национальной команды определился с заявкой на Европейский Кубок наций сезона-2026/27.