"Никакой пропаганды": Канада заблокировала участие сборной РФ на юниорском ЧМ по хоккею

Позиция правительства Канады

Официальная Оттава заняла непреклонную позицию даже после того, как CAS принял решение о восстановлении прав России в международных соревнованиях.

Канадское правительство официально уведомило Международную федерацию хоккея (IIHF) и национальную федерацию, что не будет выдавать российским спортсменам и представителям команды визы для участия в юниорском чемпионате мира. Более того, даже хоккеисты, у которых уже есть действующие канадские визы, не смогут выступить на турнире – в том числе под нейтральным флагом.

"Премьер-министр Марк Карни ранее четко дал понять: спорт не будут использовать для пропаганды на канадской земле. Что касается предположений о возможных исключениях или уступках – позиция правительства абсолютно однозначна. Пока Россия продолжает агрессивную войну против Украины, возвращение к привычному положению вещей невозможно", – заявил государственный секретарь Канады по вопросам спорта Адам ван Куверден.

Решение канадских властей стало ответом на намерение IIHF вернуть Россию на юниорский ЧМ за счет сборной Норвегии. Ранее на фоне вердикта CAS о намерении бойкотировать любые матчи против РФ уже заявили шесть европейских федераций – Норвегия, Дания, Швеция, Латвия, Чехия и Финляндия.

Когда и где должен состояться турнир

Мировое первенство среди хоккеистов в возрасте до 20 лет должно пройти с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в канадских городах Эдмонтоне и Ред-Дире.

Сборные России и Беларуси были полностью отстранены от международных хоккейных турниров после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Сейчас IIHF оказалась в тупике из-за категорического отказа Канады принимать представителей страны-агрессора и волны бойкотов со стороны других участников.