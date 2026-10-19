Разрушение ледовой арены

Серьезные повреждения получила ледовая арена, расположенная на улице города Шалетт в Киеве. На этой площадке традиционно кипела спортивная жизнь столицы, а сама арена была одной из ключевых для развития зимних видов спорта.

Специалисты и экстренные службы уже работают на месте происшествия, чтобы оценить масштабы разрушений и ликвидировать последствия вражеского попадания.

Значение стадиона для украинского спорта

Поврежденная площадка имеет немаловажное значение как для профессионального, так и для массового спорта. Здесь проходили матчи чемпионата Украины по хоккею, а также многочисленные любительские турниры.

Кроме того, ледовая арена на улице города Шалетт служила домашней базой для детско-юношеских спортивных секций по зимним видам спорта, где каждый день тренировались сотни юных украинских спортсменов.