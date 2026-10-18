НХЛ сходит с ума от хет-триков: "Флорида" вошла в историю, Макдэвид устроил шоу (видео)
В Национальной хоккейной лиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата. Игровой день запомнился историческим достижением "Флориды Пантерс", очередным перформансом Коннора Макдевида и первым успехом "Филадельфии".
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Исторический рекорд "Флориды"
Главным событием игрового дня стала сокрушительная победа "Флориды" над "Сиэтлом" со счетом 8:3. После двух хет-триков Брейди Ткачука подряд эстафетную палочку подхватили его партнеры: Сэм Беннетт и Картер Верхеги также отличились тремя шайбами каждый. При этом хет-трик Верхеги был натуральным (три гола подряд). "Флорида" стала первой командой в 105-летней истории НХЛ, игроки которой оформляли натуральные хет-трики в трех матчах подряд. Больше хет-триков за короткий промежуток времени имели только хоккеисты "Квебека" в феврале 1981 (5 за два матча).
Перформанс Макдевида
Не менее впечатляющий матч провел капитан Эдмонтона Коннор Макдевид. В поединке против "Юты" (6:2) он забросил две шайбы и отдал три результативных передачи, набрав 5 очков. В общей сложности у капитана "Ойлерз" уже 23 балла в первых восьми матчах сезона.
Первая победа "Филадельфии" и другие матчи
Уверенно выступает чемпион "Каролина", одержавшая седьмую победу подряд. Команда обыграла "Виннипег" (3:2) и возглавила таблицу Восточной конференции. Лидером общего зачета остается "Вегас", который разобрался с "Питтсбургом" (6:2), забросив шесть шайб во втором матче подряд.
Свою первую победу в сезоне после серии неудач наконец одержала "Филадельфия", обыграв "Оттаву" (3:1). Единственной командой без побед остается "Лос-Анджелес", уступивший "Бостону" (1:4).
Все результаты матчей НХЛ за 18 октября:
- "Вашингтон" – "Нью-Джерси" – 4:2
- "Виннипег" – "Каролина" – 2:3
- "Тампа-Бей" – "Ванкувер" – 4:2
- "Флорида" – "Сиэтл" – 8:3
- "Торонто" – "Нью-Йорк Айлендерс" – 1:4
- "Монреаль" – "Баффало" – 4:3 ОТ
- "Детройт" – "Сан-Хосе" – 4:3 (буллиты)
- "Филадельфия" – "Оттава" – 3:1
- "Коламбус" – "Нью-Йорк Рейнджерс" – 1:0 ОТ
- "Чикаго" – "Даллас" – 0:4
- "Нэшвилл" – "Сент-Луис" – 5:2
- "Лос-Анджелес" – "Бостон" – 1:4
- "Юта" – "Эдмонтон" – 2:6
- "Вегас" – "Питтсбург" – 6:2
Ранее мы сообщали, что Брейди Ткачук оформил хет-трик в двух матчах подряд.