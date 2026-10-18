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Зимние виды 18 октября 2026, 10:53

НХЛ сходит с ума от хет-триков: "Флорида" вошла в историю, Макдэвид устроил шоу (видео)

Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сэм Беннетт и Картер Верхеги вошли в историю НХЛ (фото: x.com/FlaPanthers)
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В Национальной хоккейной лиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата. Игровой день запомнился историческим достижением "Флориды Пантерс", очередным перформансом Коннора Макдевида и первым успехом "Филадельфии".

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Исторический рекорд "Флориды"

Главным событием игрового дня стала сокрушительная победа "Флориды" над "Сиэтлом" со счетом 8:3. После двух хет-триков Брейди Ткачука подряд эстафетную палочку подхватили его партнеры: Сэм Беннетт и Картер Верхеги также отличились тремя шайбами каждый. При этом хет-трик Верхеги был натуральным (три гола подряд). "Флорида" стала первой командой в 105-летней истории НХЛ, игроки которой оформляли натуральные хет-трики в трех матчах подряд. Больше хет-триков за короткий промежуток времени имели только хоккеисты "Квебека" в феврале 1981 (5 за два матча).

Перформанс Макдевида

Не менее впечатляющий матч провел капитан Эдмонтона Коннор Макдевид. В поединке против "Юты" (6:2) он забросил две шайбы и отдал три результативных передачи, набрав 5 очков. В общей сложности у капитана "Ойлерз" уже 23 балла в первых восьми матчах сезона.

Первая победа "Филадельфии" и другие матчи

Уверенно выступает чемпион "Каролина", одержавшая седьмую победу подряд. Команда обыграла "Виннипег" (3:2) и возглавила таблицу Восточной конференции. Лидером общего зачета остается "Вегас", который разобрался с "Питтсбургом" (6:2), забросив шесть шайб во втором матче подряд.

Свою первую победу в сезоне после серии неудач наконец одержала "Филадельфия", обыграв "Оттаву" (3:1). Единственной командой без побед остается "Лос-Анджелес", уступивший "Бостону" (1:4).

Все результаты матчей НХЛ за 18 октября:

  • "Вашингтон" – "Нью-Джерси" – 4:2
  • "Виннипег" – "Каролина" – 2:3
  • "Тампа-Бей" – "Ванкувер" – 4:2
  • "Флорида" – "Сиэтл" – 8:3
  • "Торонто" – "Нью-Йорк Айлендерс" – 1:4
  • "Монреаль" – "Баффало" – 4:3 ОТ
  • "Детройт" – "Сан-Хосе" – 4:3 (буллиты)
  • "Филадельфия" – "Оттава" – 3:1
  • "Коламбус" – "Нью-Йорк Рейнджерс" – 1:0 ОТ
  • "Чикаго" – "Даллас" – 0:4
  • "Нэшвилл" – "Сент-Луис" – 5:2
  • "Лос-Анджелес" – "Бостон" – 1:4
  • "Юта" – "Эдмонтон" – 2:6
  • "Вегас" – "Питтсбург" – 6:2

Ранее мы сообщали, что Брейди Ткачук оформил хет-трик в двух матчах подряд.

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