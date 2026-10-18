НХЛ шаленіє від хет-триків: "Флорида" увірвалася в історію, Макдевід влаштував шоу (відео)
У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату. Ігровий день запам'ятався історичним досягненням "Флориди Пантерс", черговим перформансом Коннора Макдевіда та довгоочікуваним першим успіхом "Філадельфії".
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Історичний рекорд "Флориди"
Головною подією ігрового дня стала нищівна перемога "Флориди" над "Сіетлом" із рахунком 8:3. Після двох поспіль хет-триків Брейді Ткачука естафетну паличку підхопили його партнери: Сем Беннетт і Картер Верхеґі також відзначилися трьома шайбами кожен. При цьому хет-трик Верхеґі був натуральним (три голи поспіль). "Флорида" стала першою командою в 105-річній історії НХЛ, гравці якої оформлювали натуральні хет-трики у трьох матчах поспіль. Більше хет-триків за короткий проміжок часу мали лише хокеїсти "Квебека" у лютому 1981 року (5 за два матчі).
Перформанс Макдевіда
Не менш вражаючий матч провів капітан "Едмонтона" Коннор Макдевід. У поєдинку проти "Юти" (6:2) він закинув дві шайби та віддав три результативні передачі, набравши 5 очок. Загалом у капітана "Ойлерз" вже 23 бали у перших восьми матчах сезону.
Перша перемога "Філадельфії" та інші матчі
Упевнену ходу продовжує чемпіон "Кароліна", яка здобула сьому поспіль перемогу, здолавши "Вінніпег" (3:2) та очоливши таблицю Сходу. Лідером загального заліку залишається "Вегас", який розібрався з "Піттсбургом" (6:2), закинувши шість шайб у другому матчі поспіль.
Свою дебютну перемогу в сезоні після серії невдач нарешті здобула "Філадельфія", перегравши "Оттаву" (3:1). Єдиною командою без виграшів залишається "Лос-Анджелес", який поступився "Бостону" (1:4).
Усі результати матчів НХЛ за 18 жовтня:
- "Вашингтон" – "Нью-Джерсі" – 4:2
- "Вінніпег" – "Кароліна" – 2:3
- "Тампа-Бей" – "Ванкувер" – 4:2
- "Флорида" – "Сіетл" – 8:3
- "Торонто" – "Нью-Йорк Айлендерс" – 1:4
- "Монреаль" – "Баффало" – 4:3 ОТ
- "Детройт" – "Сан-Хосе" – 4:3 (буліти)
- "Філадельфія" – "Оттава" – 3:1
- "Коламбус" – "Нью-Йорк Рейнджерс" – 1:0 ОТ
- "Чикаго" – "Даллас" – 0:4
- "Нешвілл" – "Сент-Луїс" – 5:2
- "Лос-Анджелес" – "Бостон" – 1:4
- "Юта" – "Едмонтон" – 2:6
- "Вегас" – "Піттсбург" – 6:2
Раніше ми повідомляли, що Брейді Ткачук оформив хет-трик в двох матчах поспіль.