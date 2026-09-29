НХЛ возвращается: кто сразится за Кубок Стэнли и чего ждать от нового сезона

84 матча, новый слот и возвращение Матча всех звезд

Главная структурная смена сезона – команды проведут по 84 матча регулярного чемпионата вместо привычных 82. Дополнительные два поединка каждый клуб получил за счет внутридивизионных встреч: теперь с каждым соперником по дивизиону команды сыграют по четыре раза – дважды дома и дважды на выезде. Последний раз НХЛ проводила сезон на 84 матча еще в начале 1990-х.

Еще одно важное событие – возвращение Матча всех звезд после двухлетнего перерыва, связанного сначала с Турниром четырех наций, а затем с зимними Олимпийскими играми. Звездный уик-энд состоится 5–6 февраля на UBS Arena в Нью-Йорке.

Не обойдется и без традиционного хоккейного шоу под открытым небом. 31 декабря "Юта Маммот" и "Колорадо Эвеланш" сыграют Winter Classic, а 20 февраля "Даллас Старз" и "Вегас Голден Найтс" проведут Stadium Series на стадионе AT&T Stadium.

Лучшие шайбы предсезонного периода в НХЛ

Макдевид и новое поколение суперзвезд

Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдевид продолжает охоту за первым в карьере Кубком Стэнли, а в этот раз команду возглавил новый главный тренер Майк Бэбкок. Вместе с Леоном Драйзайтлем Макдевид снова создает одну из самых опасных атак лиги.

Еще одна звезда – 20-летний Маклин Селебрини, который после фантастического второго сезона входит в чемпионат как один из самых перспективных топ-игроков НХЛ. В прошлом сезоне форвард "Сан-Хосе" набрал рекордные для себя 115 очков, а теперь у него еще и перспективный партнер — второй номер драфта-2026 Ивар Стенберг.

Маклин Селебрини – главная надежда "Сан-Хосе"

Еще одно имя, за которым будет следить вся лига – Гэвин МакКенна. Первый номер драфта-2026 достался "Торонто", пропустившему плей-офф в прошлом сезоне. Теперь 18-летний форвард должен дебютировать в НХЛ в составе одного из известнейших клубов мира.

Не стоит забывать и о Конноре Бедарде. Лидер "Чикаго" пропустил часть старта из-за возобновления после операции на плече, но еще в прошлом сезоне набрал 75 очков.

Кто претендует на Кубок Стэнли

Букмекеры видят основным фаворитом на титул "Флорида Пантерз". После победы в финале 2025-го, команда откатилась назад и в прошлом сезоне не попала даже в плей-офф НХЛ. В этот раз "Пантерз" начинают с действующим чемпионом "Каролиной", но их шансы выглядят выше. Хотя потому, что лихорадка травм, преследовавшая "Флориду" весь прошлый сезон, уже позади.

Чуть меньше верят в "Каролину", ведь удержаться на вершине всегда сложнее, чем подняться на нее впервые. Тем не менее, "Херрикейнз" сохранили сильный склад и готовы повторить успех в этом году. Правда, начинать сезон придется без травмированного Сета Джарвиса.

В прошлом сезоне Кубок Стэнли достался игрокам "Каролины"

Аналогичными шансы на успех букмекеры видят в "Колорадо". В прошлом сезоне "Эвеленш" выиграли президентский кубок и сохранила Нейтона Маккинона и Кейла Макара. А значит, соперникам "Колорадо" придется очень несладко.

Котировки букмекеров на чемпиона НХЛ 2026/2027

"Флорида Пантерз" - 7.50 "Каролина Гаррикейнз" - 8.00 "Колорадо Эвеланш" - 8.00 "Эдмонтон Ойлерз" - 10.00 "Вегас Голден Найтс" - 10.00

Трансфер лета: братья Ткачуки теперь вместе

Переход Брэди Ткачука во "Флориду" — одно из главных событий межсезонья. "Пантерз" отдали за форварда три выбора первого раунда и пик второго раунда. В новой команде он присоединился к старшему брату Мэттью, с которым уже успел стать олимпийским чемпионом в составе сборной США.

Брейди Ткачук присоединился к "Флориде"

Как раз Флорида может стать одной из самых интересных команд для наблюдения на старте сезона. После пропущенного плей-офф, чемпионы 2024 и 2025 годов получили шанс перезапустить команду, а возвращение здорового Александера Баркова и Мэттью Ткачука придает им серьезный атакующий потенциал.

Еще несколько сюжетов, за которыми следует следить

Отдельная интрига - "Монреаль Канадиенс". Команда в прошлом сезоне досталась финалу Восточной конференции, а летом добавила опытного Криса Крайдера. В центре молодого ядра остается Ник Сузуки, а клуб рассматривают среди претендентов на борьбу в верхней части Атлантического дивизиона.

Интересно будет и за "Ютой Маммот". Команда прошлого сезона впервые вышла в плей-офф, а летом подписала Винсента Трочека и Андерса Ли. Теперь молодой клуб должен попытаться превратить дебютный успех в стабильный результат.

А у "Сан-Хосе" формируется очень интересное молодое ядро. Селебрини, Уилл Смит, Майкл Миса и новичок Стенберг могут превратить "Шаркс" в одну из самых зрелищных атакующих команд лиги. Кстати, Макклин Селебрини в свои 20 лет стал капитаном команды – жест, который тоже заслуживает внимания.

За кем следить из новичков

Помимо МакКенны и Стенберга, прессслужба NHL отдельно выделяет Майкла Мартоне, Дэвида Эклунда, Anton Frondell и других молодых игроков в качестве потенциальных претендентов на Calder Trophy.

Но главное внимание все равно будет приковано к МакКенне. Первый номер драфта-2026 попал именно в "Торонто", а его дебют пришелся на матч против "Монреаля" – еще один эпизод в легендарном противостоянии Original Six.

Расписание матчей 1-го дня

00:00 – "Каролина Гаррикейнз" – "Флорида Пантерз"

02:00 – "Торонто Мэйпл Лифс" – "Монреаль Канадиенс"

03:00 – "Бостон Брюинз" – "Нью-Йорк Рейнджерс"

05:00 – "Эдмонтон Ойлерз" – "Ванкувер Кэнакс"

05:30 – "Вегас Голден Найтс" – "Чикаго Блэкхокс"

Где посмотреть НХЛ в Украине?

Раньше все матчи НХЛ показывала платформа Setanta Sports. Однако с нового сезона транслировать матчи топовой хоккейной лиги будет международный сервис DAZN. Цена на подписку для европейских стран составляет 150 евро в сезон, однако для украинских пользователей действует более мягкий тариф.

Подписка на весь сезон будет стоить 4900 грн (премиальная с одновременным просмотром на двух устройствах – 5500 грн). Стандартная месячная подписка стоит 870 грн. в месяц, а премиальная месячная – 1100 грн.