НХЛ повертається: хто побореться за Кубок Стенлі та чого чекати від нового сезону

84 матчі, новий слот і повернення Матчу всіх зірок

Головна структурна зміна сезону – команди проведуть по 84 матчі регулярного чемпіонату замість звичних 82. Додаткові два поєдинки кожен клуб отримав за рахунок внутрішньодивізіонних зустрічей: тепер із кожним суперником по дивізіону команди зіграють по чотири рази — двічі вдома та двічі на виїзді. Востаннє НХЛ проводила сезон на 84 матчі ще на початку 1990-х.

Ще одна важлива подія — повернення Матчу всіх зірок після дворічної перерви, пов'язаної спочатку з Турніром чотирьох націй, а потім із зимовими Олімпійськими іграми. Зірковий вікенд відбудеться 5–6 лютого на UBS Arena в Нью-Йорку.

Не обійдеться і без традиційного хокейного шоу просто неба. 31 грудня "Юта Маммот" та "Колорадо Евеланш" зіграють Winter Classic, а 20 лютого "Даллас Старз" та "Вегас Голден Найтс" проведуть Stadium Series на стадіоні AT&T Stadium.

Найкращі шайби передсезонного періоду в НХЛ

Макдевід і нове покоління суперзірок

Капітан "Едмонтона" Коннор Макдевід продовжує полювання за першим у кар'єрі Кубком Стенлі, а цього разу команду очолив новий головний тренер Майк Бебкок. Разом із Леоном Драйзайтлем Макдевід знову створює одну з найнебезпечніших атак ліги.

Ще одна зірка – 20-річний Маклін Селебріні, який після фантастичного другого сезону входить у чемпіонат як один з найперспективніших топ-гравців НХЛ. Минулого сезону форвард "Сан-Хосе" набрав рекордні для себе 115 очок, а тепер має ще й перспективного партнера — другого номера драфту-2026 Івара Стенберга.

Маклін Селебріні – головна надія "Сан-Хосе"

Ще одне ім'я, за яким стежитиме вся ліга — Гевін МакКенна. Перший номер драфту-2026 дістався "Торонто", яке пропустило плей-оф минулого сезону. Тепер 18-річний форвард має дебютувати в НХЛ у складі одного з найвідоміших клубів світу.

Не варто забувати і про Коннора Бедарда. Лідер "Чикаго" пропустив частину старту через відновлення після операції на плечі, але ще минулого сезону набрав 75 очок.

Хто претендує на Кубок Стенлі

Букмекери бачать основним фаворитом на титул "Флориду Пантерз". Після перемоги у фіналі 2025-го, команда відкотилася назад і минулого сезону не потрапила навіть до плей-оф НХЛ. Цього разу "Пантерз" розпочинають із чинним чемпіоном "Кароліною", але їхні шанси виглядають вищими. Бодай тому, що лихорадка травм, яка переслідувала "Флориду" весь минулий сезон, вже позаду.

Трохи менше вірять в "Кароліну", адже втриматися на вершині завжди складніше, ніж піднятися на неї вперше. І все ж, "Херрікейнз" зберегли сильний склад і готові повторити успіх цього року. Правда, починати сезон доведеться без травмованого Сета Джарвіса.

Минулого сезону Кубок Стенлі дістався гравцям "Кароліни"

Аналогічними шанси на успіх букмекери бачать у "Колорадо". Минулого сезону "Евеленш" виграли президентський кубок і зберегла Нейтона Маккінона та Кейла Макара. А значить, суперникам "Колорадо" доведеться дуже несолодко.

Котирування букмекерів на чемпіона НХЛ 2026/2027

"Флорида Пантерз" — 7.50 "Кароліна Гаррікейнз" — 8.00 "Колорадо Евеланш" — 8.00 "Едмонтон Ойлерз" — 10.00 "Вегас Голден Найтс" — 10.00

Трансфер літа: брати Ткачуки тепер разом

Перехід Бреді Ткачука до "Флориди" — одна з головних подій міжсезоння. "Пантерз" віддали за форварда три вибори першого раунду та пік другого раунду. У новій команді він приєднався до старшого брата Меттью, з яким уже встиг стати олімпійським чемпіоном у складі збірної США.

Брейді Ткачук долучився до "Флориди"

Якраз "Флорида" може стати однією з найбільш цікавих команд для спостереження на старті сезону. Після пропущеного плей-оф, чемпіони 2024 та 2025 років отримали шанс перезапустити команду, а повернення здорового Александера Баркова та Меттью Ткачука додає їм серйозний атакувальний потенціал.

Ще кілька сюжетів, за якими варто стежити

Окрема інтрига — "Монреаль Канадієнс". Команда минулого сезону дісталася фіналу Східної конференції, а влітку додала досвідченого Кріса Крайдера. У центрі молодого ядра залишається Нік Сузукі, а клуб розглядають серед претендентів на боротьбу у верхній частині Атлантичного дивізіону.

Цікаво буде й за "Ютою Маммот". Команда минулого сезону вперше вийшла до плей-оф, а влітку підписала Вінсента Трочека та Андерса Лі. Тепер молодий клуб має спробувати перетворити дебютний успіх на стабільний результат.

А в "Сан-Хосе" формується дуже цікаве молоде ядро. Селебріні, Вілл Сміт, Майкл Міса та новачок Стенберг можуть перетворити "Шаркс" на одну з найбільш видовищних атакуючих команд ліги. До речі, Макклін Селебріні у свої 20 років став капітаном команди – жест, який теж заслуговує уваги.

За ким стежити з новачків

Окрім МакКенни та Стенберга, пресслужба NHL окремо виділяє Майкла Мартоне, Девіда Еклунда, Anton Frondell та інших молодих гравців як потенційних претендентів на Calder Trophy.

Але головна увага все одно буде прикута до МакКенни. Перший номер драфту-2026 потрапив саме до "Торонто", а його дебют припав на матч проти "Монреаля" – ще один епізод у легендарному протистоянні Original Six.

Розклад матчів 1-го дня

00:00 – "Кароліна Гаррікейнз" – "Флорида Пантерз"

02:00 – "Торонто Мейпл Ліфс" – "Монреаль Канадієнс"

03:00 – "Бостон Брюїнз" – "Нью-Йорк Рейнджерс"

05:00 – "Едмонтон Ойлерз" – "Ванкувер Кенакс"

05:30 – "Вегас Голден Найтс" – "Чикаго Блекгокс"

Де дивитися НХЛ в Україні?

Раніше усі матчі НХЛ показувала платформа Setanta Sports. Однак з нового сезону транслювати матчі топової хокейної ліги буде міжнародний сервіс DAZN. Ціна на підписку для європейських країн становить 150 євро на сезон, однак для українських користувачів діє м'якший тариф.

Підписка на весь сезон вартуватиме 4900 грн (преміальна із одночасним переглядом на двох пристроях – 5500 грн). Стандартна місячна підписка вартує 870 грн на місяць, а преміальна місячна – 1100 грн.