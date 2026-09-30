НХЛ вернулась: чемпион стартовал с поражения, "Бостон" уверенно победил

Трудный старт для чемпионов

В первом матче дня чемпион "Каролина Гаррикейнс" уступил "Флориде" 0:1 в овертайме.

Победную шайбу забросил защитник гостей Густав Форслинг. Также героем встречи для "Пантер" стал вратарь Якоб Маркстрем, сделавший 15 сейвов.

"Каролина Гаррикейнз" - "Флорида Пантерз" - 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Другие результаты

В канадской встрече "Монреаль" оказался сильнее "Торонто". Матч завершился со счетом 3:2 в пользу "Канадиенса". Также стоит отметить, что в составе "Мэйпл Лиф" дебютный матч в НХЛ провел первый номер драфта-2026 Гэвин Маккенна.

"Торонто Мэйпл Лифс" - "Монреаль Канадиенс" - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

"Бостон" в конце третьего периода дожал "Нью-Йорк Рейнджерс". Все три шайбы матча произошли как раз в заключительном периоде.

"Бостон Брюинз" - "Нью-Йорк Рейнджерс" - 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

На Западе "Эдмонтон" проиграл "Ванкуверу" в сверхрезультативном матче. Команды забросили на двоих 11 шайб. В активе у хозяев – хет-три защитника Эвана Бушара, а лидер команды Конор Макдевид набрал два очка. Впрочем, этого не хватило, и Канакс в овертайме дожали Ойлерз.

"Эдмонтон Ойлерз" - "Ванкувер Кэнакс" - 5:6 ОТ (1:1, 1:1, 3:3, 0:1)

В последнем матче дня "Вегас Голден Найтс" без особых проблем обыграл "Чикаго Блэкгокс". Одну из шайб за гостей забросил легенда клуба Патрик Кейн, вернувшегося в Чикаго летом.

"Вегас Голден Найтс" - "Чикаго Блэкгокс" – 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Остальные матчи 1-го тура

Первый тур продлится 1 и 2 октября. В четверг состоятся три матча, а вот в пятницу команды сыграют оставшиеся восемь матчей:

1 октября (четверг)

02:30. "Филадельфия Флайерс" - "Питтсбург Пингвинс"

02:30. "Торонто Мэйпл Лифс" - "Нью-Йорк Айлендерз"

05:00. "Колорадо Аваланч" - "Лос-Анджелес Кингс"

2 октября (пятница)