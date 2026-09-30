НХЛ повернулась: чемпіон стартував з поразки, "Бостон" впевнено переміг

Важкий старт для чемпіонів

У першому матчі дня чемпіон "Кароліна Гаррікейнс" поступився "Флориді" 0:1 в овертаймі.

Переможну шайбу закинув захисник гостей Густав Форслінг. Також героєм зустрічі для "Пантер" став воротар Якоб Маркстрем, який зробив 15 сейвів.

"Кароліна Гаррікейнз" - "Флорида Пантерз" - 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Інші результати

В канадській зустрічі "Монреаль" виявився сильнішим за "Торонто". Матч завершився із рахунком 3:2 на користь "Канадієнс". Також варто зазначити, що у складі "Мейпл Ліф" дебютний матч у НХЛ провів перший номер драфту-2026 Гевін Маккенна.

"Торонто Мейпл Ліфс" - "Монреаль Канадієнс" - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

"Бостон" наприкінці третього періоду дотиснув "Нью-Йорк Рейнджерс". Всі три шайби матчу сталися саме в заключному періоді.

"Бостон Брюїнз" - "Нью-Йорк Рейнджерс" - 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

На Заході "Едмонтон" програв "Ванкуверу" в надрезультативному матчі. Команди закинули на двох 11 шайб. В активі у господарів - хет-три захисника Евана Бушара, а лідер команди Конор Макдевід набрав два очки. Втім, цього не вистачило, і "Канакс" в овертаймі дотисли "Ойлерз".

"Едмонтон Ойлерз" - "Ванкувер Кенакс" - 5:6 ОТ (1:1, 1:1, 3:3, 0:1)

В останньому матчі дня "Вегас Голден Найтс" без особливих проблем обіграв "Чикаго Блекгокс". Одну з шайб за гостей закинув легенда клубу Патрік Кейн, який повернувся до Чикаго влітку.

"Вегас Голден Найтс" - "Чикаго Блекгокс" – 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Решта матчів 1-го туру

Перший тур триватиме 1 та 2 жовтня. В четвер відбудуться три матчі, а от в п'ятницю команди зіграють решту вісім матчів:

1 жовтня (четвер)

02:30. "Філадельфія Флаєрс" - "Піттсбург Пінгвінс"

02:30. "Торонто Мейпл Ліфс" - "Нью-Йорк Айлендерз"

05:00. "Колорадо Аваланч" - "Лос-Анджелес Кінгс"

2 жовтня (п'ятниця)