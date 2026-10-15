Напряженный реванш в хоккее: "Кременчуг" одолел конкурента в борьбе за топ-позицию чемпионата

Напряженная борьба и развязка

Первая 20-минутка прошла в равной борьбе и без заброшенных шайб. Счет во встрече удалось открыть только в середине второго периода: на 35-й минуте форвард хозяев Юрий Мироненко вывел "Кременчуг" вперед. Впрочем, гости вскоре восстановили паритет благодаря точному броску Ярослава Панченко.

Судьба напряженного противостояния была решена в начале третьего периода. На 45-й минуте Глеб Кривошапкин забросил вторую шайбу в ворота клуба из Богуслава, и этого успеха хозяев хватило для итоговой победы со счетом 2:1.

Чемпионат Украины по хоккею. Регулярный сезон

"Кременчуг" – "Шершни" – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 24:11 Мироненко – 1:0, 38:03 Панченко (Валькун) – 1:1, 44:27 Кривошапкин (Геворкян) – 2:1

Турнирное положение команд

Благодаря этой победе подопечные Артема Гниденко набрали 8 очков и поднялись на второе место турнирной таблицы, опередив "Шершней" по дополнительным показателям. Лидером чемпионата остается "Одещина", в корзине которой 11 пунктов.

Положение команд в регулярном чемпионате: