Как выступили украинцы

Мандзин чисто отработал на первом огневом рубеже, но затем допустил по одному промаху на каждой из трех последующих стрельб (0+1+1+1). С отставанием 3:27.8 минуты он финишировал на 18-м месте и стал единственным украинцем в очковой зоне.

Остальные биатлонисты сборной Украины провели гонку значительно хуже:

Дмитрий Пидручный допустил семь промахов (0+3+2+2) и отстал от лидера на 8:11.3 минуты.

Антон Дудченко завершил дистанцию с отставанием 8:53.2 минуты (0+1+3+1).

Денис Насико проиграл победителю 9:23.1 минуты (0+2+0+3).

Кто стал победителем

Победу в индивидуальной гонке одержал представитель США Кэмпбелл Райт, который закрыл все 20 мишеней и показал время 46:29.8 минуты. Вторым стал немец Юстус Штрелов (+1:20.1, 0+1+0+0), а третье место занял норвежец Ветле Шостад Кристиансен (+1:23.2, 1+0+0+1).

Кубок мира по биатлону-2026/27. Контиолахти. Индивидуальная гонка, мужчины:

Кэмпбелл Райт (США, 0+0+0+0) – 46:29.8 Юстус Штрелов (Германия, 0+1+0+0) – +1:20.1 Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 1+0+0+1) – +1:23.2

...18. Виталий Мандзин (Украина, 0+1+1+1) – +3:27.8

...81. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+3+2+2) – +8:11.3

...82. Антон Дудченко (Украина, 0+1+3+1) – +8:53.2

...89. Денис Насико (Украина, 0+2+0+3) – +9:23.1

27 ноября в Контиолахти состоится женская индивидуальная гонка. Начало запланировано на 17:15 по киевскому времени.