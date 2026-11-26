Як виступили українці

Мандзин чисто відпрацював на першому вогневому рубежі, але згодом припустився по одному промаху на кожній із наступних стрільб (0+1+1+1). З відставанням 3:27.8 хвилини він фінішував на 18-му місці та став єдиним українцем у заліковій зоні.

Інші біатлоністи збірної України провели гонку значно гірше:

Дмитро Підручний припустився семи промахів (0+3+2+2) та відстав від лідера на 8:11.3 хвилини.

Антон Дудченко завершив дистанцію з відставанням 8:53.2 хвилини (0+1+3+1).

Денис Насико програв переможцю 9:23.1 хвилини (0+2+0+3).

Хто став переможцем

Перемогу в індивідуальній гонці здобув представник США Кемпбелл Райт, який закрив усі 20 мішеней і показав час 46:29.8 хвилини. Другим став німець Юстус Штрелов (+1:20.1, 0+1+0+0), а третє місце посів норвежець Ветле Шостад Крістіансен (+1:23.2, 1+0+0+1).

Кубок світу з біатлону-2026/27. Контіолахті. Індивідуальна гонка, чоловіки:

Кемпбелл Райт (США, 0+0+0+0) – 46:29.8 Юстус Штрелов (Німеччина, 0+1+0+0) – +1:20.1 Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 1+0+0+1) – +1:23.2

...18. Віталій Мандзин (Україна, 0+1+1+1) – +3:27.8

…81. Дмитро Підручний (Україна, 0+3+2+2) – +8:11.3

…82. Антон Дудченко (Україна, 0+1+3+1) – +8:53.2

…89. Денис Насико (Україна, 0+2+0+3) – +9:23.1

27 листопада в Контіолахті відбудеться жіноча індивідуальна гонка. Початок запланований на 17:15 за київським часом.