Мандзин витягнув збірну України в першій гонці Кубка світу: як стартував біатлонний сезон
У фінському Контіолахті стартував сезон-2026/27 Кубка світу з біатлону чоловічою індивідуальною гонкою. Віталій Мандзин показав найкращий результат серед українців і єдиним у команді зачепився за очки.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Як виступили українці
Мандзин чисто відпрацював на першому вогневому рубежі, але згодом припустився по одному промаху на кожній із наступних стрільб (0+1+1+1). З відставанням 3:27.8 хвилини він фінішував на 18-му місці та став єдиним українцем у заліковій зоні.
Інші біатлоністи збірної України провели гонку значно гірше:
- Дмитро Підручний припустився семи промахів (0+3+2+2) та відстав від лідера на 8:11.3 хвилини.
- Антон Дудченко завершив дистанцію з відставанням 8:53.2 хвилини (0+1+3+1).
- Денис Насико програв переможцю 9:23.1 хвилини (0+2+0+3).
Хто став переможцем
Перемогу в індивідуальній гонці здобув представник США Кемпбелл Райт, який закрив усі 20 мішеней і показав час 46:29.8 хвилини. Другим став німець Юстус Штрелов (+1:20.1, 0+1+0+0), а третє місце посів норвежець Ветле Шостад Крістіансен (+1:23.2, 1+0+0+1).
Кубок світу з біатлону-2026/27. Контіолахті. Індивідуальна гонка, чоловіки:
- Кемпбелл Райт (США, 0+0+0+0) – 46:29.8
- Юстус Штрелов (Німеччина, 0+1+0+0) – +1:20.1
- Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 1+0+0+1) – +1:23.2
- ...18. Віталій Мандзин (Україна, 0+1+1+1) – +3:27.8
- …81. Дмитро Підручний (Україна, 0+3+2+2) – +8:11.3
- …82. Антон Дудченко (Україна, 0+1+3+1) – +8:53.2
- …89. Денис Насико (Україна, 0+2+0+3) – +9:23.1
27 листопада в Контіолахті відбудеться жіноча індивідуальна гонка. Початок запланований на 17:15 за київським часом.
Раніше ми повідомили, як жіноча збірна України з двома дискваліфікаціями жахливо стартувала на Кубку IBU.