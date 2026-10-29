Макдевид переписал историю НХЛ, а драма в Сиэтле испортила дубль Маккенны

Исторический рекорд Макдевида

На Западе единоличным лидером остается "Эдмонтон", в дерби Альберты всухом разгромивший "Калгари" (4:0). Капитан "Ойлерз" Коннор Макдевид отдал две результативные передачи и установил абсолютное достижение в истории НХЛ – он стал первым игроком, совершавшим по меньшей мере один ассист в каждом из 13-ти стартовых матчей сезона.

В параллельной встрече "Вашингтон" на собственном льду уверенно разобрался с "Филадельфией" со счетом 5:2. Для столичного клуба это уже четвертая победа в пяти последних поединках, благодаря чему команда поднялась в топ-4 своего дивизиона. Весомый вклад в триумф внесли форварды Алекс Тух и Джордан Кайру, каждый из которых оформил по дублю. "Филадельфия" продолжает кризис, выиграв лишь 3 матча из последних 15-ти.

Драма "Кленовых" в Сиэтле

Самый драматичный матч вечера прошел в Сиэтле, где местный "Кракен" обыграл "Торонто" со счетом 5:4. Поединок запомнился первым дублем в НХЛ от молодого форварда "Кленовых" Гэвина Маккенны, однако это не спасло его команду. Победу хозяевам на последних секундах третьего периода принес точный бросок Брендона Монтура.

В еще одном противостоянии "Колорадо" обыграло "Нью-Джерси" (5:2), преломив ход игры в третьем периоде (4:1) и прервав 4-матчевую победную серию "Дэвилс".

Результаты всех матчей игрового дня НХЛ: