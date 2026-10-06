Камбек от "Виннипега" и разгромная победа "Далласа": результаты НХЛ

Результаты игрового дня

Наиболее убедительную победу одержал "Даллас" - "Старз" на домашнем льду не заметили "Сан-Хосе". Счет хозяева открыли в концовке первого периода, а уже во втором сняли все вопросы победителя. Стоит отметить и игру голкипера Джейка Эттингера - он отразил 13 бросков и оформил 170-й шатаут в НХЛ.

Не смогли удержать преимущество "Питтсбург Пингвинз". "Виннипег", минимально уступавший в начале третьего периода, перевернул ход игры и в конце концов одержал победу.

Также стоит отметить и победы Тампы-Бей и Оттавы. Обе команды с одинаковым счетом (4:1) одолели "Филадельфию" и "Бостон" соответственно.

"Тампа-Бэй Лайтнинг" - "Филадельфия Флайерс" - 4:1 (1:0, 2:1, 2:0)

"Бостон Брюинз" - "Оттава Сенаторс" - 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

"Питтсбург Пингвинз" - "Виннипег Джетс" - 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)

"Даллас Старз" - "Сан-Хосе Шаркс" - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Расписание следующих матчей

Уже завтра, 7 октября, в Национальной хоккейной лиге пройдут сразу 9 матчей. Полное расписание выглядит так: