Камбек від "Вінніпега" та розгромна перемога "Далласа": результати НХЛ
В ніч на вівторок, 6 жовтня, в НХЛ відбулись чотири матчі. "Піттсбург Пінвінгз" не втримав перевагу над "Вінніпег Джетс", а "Даллас" розніс "Сан-Хосе".
Про результати матчів НХЛ розповідає Sport RBC.UA.
Результати ігрового дня
Найбільш переконливу перемогу здобув "Даллас" - "Старз" на домашньому льоду не помітили "Сан-Хосе". Рахунок господарі відкрили в кінцівці першого періоду, а вже в другому зняли всі питання щодо переможця. Варто відзначити і гру голкіпера Джейка Еттінгера - він відбив 13 кидків та оформив 170й шатаут в НХЛ.
Натомість не змогли втримати перевагу "Піттсбург Пінгвінз". "Вінніпег", який мінімально поступався на початку третього періоду, перевернув хід гри та зрештою здобув перемогу.
Також варто зазначити і перемоги "Тампи-Бей" та "Оттави". Обидві команди з однаковим рахунком (4:1) здолали "Філадельфію" та "Бостон" відповідно.
"Тампа-Бей Лайтнінг" - "Філадельфія Флаєрс" - 4:1 (1:0, 2:1, 2:0)
"Бостон Брюїнз" - "Оттава Сенаторс" - 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)
"Піттсбург Пінгвінз" - "Вінніпег Джетс" - 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)
"Даллас Старз" - "Сан-Хосе Шаркс" - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Розклад наступних матчів
Вже завтра, 7 жовтня, в Національній хокейній лізі відбудуться одразу 9 матчів. Повний розклад виглядає так:
- 02:00. "Монреаль Канадієнс" - "Кароліна Гаррікейнс"
- 02:00. "Торонто Мейпл Ліфс" - "Нешвілл Предаторз"
- 02:00. "Нью-Джерсі Девілс" - "Юта Маммот"
- 02:00. "Баффало Сейбрс" - "Міннесота Вайлд"
- 02:00. "Детройт Ред Вінгз" - "Оттава Сенаторс"
- 02:30. "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Нью-Йорк Айлендерз"
- 03:00. "Чикаго Блекгокс" - "Сент-Луїс Блюз"
- 04:40. "Сіетл Кракен" - "Вегас Голден Найтс"
- 05:00. "Лос-Анджелес Кінгс" - "Флорида Пантерс"
Раніше ми повідомляли, що в матчах напередодні "Вінніпег" і "Вегас" вирвали перемоги на характері.