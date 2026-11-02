Главный спонсор ЧМ по хоккею бросил вызов России: решительный шаг может испортить ее возвращение

Реакция главного спонсора ЧМ

Крупнейшая чешская букмекерская компания Tipsport, являющаяся официальным спонсором чемпионата мира по хоккею, не хочет видеть свою символику во время потенциальных поединков российской сборной. Речь идет как о рекламных материалах непосредственно на льду, так и о телевизионных трансляциях.

В компании отмечают, что с начала полномасштабной российской агрессии против Украины последовательно придерживаются соответствующей позиции. В частности, Tipsport не принимает ставки на матчи КХЛ и другие российские и белорусские соревнования.

"Мы являемся одним из крупнейших корпоративных болельщиков Украины, не размещаем коэффициенты на КХЛ или другие российские и белорусские соревнования и точно не собираемся делать это для сборной России", - заявил представитель компании Вацлав Сохор.

Он также подчеркнул, что появление рекламы Tipsport во время матчей россиян на мировом первенстве неприемлемо для компании.

Букмекер имеет статус официального партнера взрослых чемпионатов мира под эгидой Международной хоккейной федерации (IIHF) до 2029 года. В настоящее время компания призывает национальные федерации занять как можно более жесткую позицию относительно возможного возвращения россиян.

Кризис в международном хоккее

Скандальное решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), обязывающее IIHF возобновить допуск россиян, вызвало волну возмущения среди стран-участниц.

Германия: Глава немецкой хоккейной ассоциации Франк Лутц заявил о возможности отказа от проведения майского чемпионата мира из-за существенного роста финансовых рисков и расходов на безопасность.

Глава немецкой хоккейной ассоциации Франк Лутц заявил о возможности отказа от проведения майского чемпионата мира из-за существенного роста финансовых рисков и расходов на безопасность. Канада: Министр спорта Адам ван Куверден подтвердил готовность правительства отказывать в выдаче виз россиянам для участия в юниорском чемпионате мира, отметив недопустимость использования государственных средств для мероприятий с участием представителей РФ.

Между тем, в совете IIHF продолжают искать механизмы выполнения решения CAS, а глава Шведской хоккейной федерации Андерс Ларссон предположил, что Россия может получить место Украины на чемпионате мира 2027 года.