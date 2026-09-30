Франция уже знает первых участников Кубка мира по биатлону: один из лидеров пропустит сезон

Кто гарантированно попал в состав

Благодаря финишу на пьедестале в личных гонках в прошлом сезоне автоматически отобрались в основную команду Эрик Перро и Кантен Фийон Майе.

Как рассказал директор французских сборных Стефан Бутьо, именно призеры личных гонок получают гарантированные места в составе на старте нового сезона. Таким образом, Перро и Фийон Майе начнут новый соревновательный год в основе на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.

Перро стал главным триумфатором в прошлом сезоне. Француз впервые в карьере выиграл Большой хрустальный глобус Кубка мира, а также одержал четыре личных победы на самом высоком уровне.

Фийон Майе дважды поднимался на личный подиум Кубка мира, в частности, выиграл гонку преследования в Эстерсунде. В то же время главный успех сезона Кантен достиг на Олимпийских играх-2026, где получил "золото" в спринте и добавил к нему "бронзу" в масстарте.

Жаклен пропустит биатлонный сезон

Третьим французским биатлонистом, в прошлом сезоне поднимавшимся на подиум Кубка мира, был Эмильен Жаклен. Он также имел гарантированное место в составе команды на первые этапы.

Однако один из многолетних лидеров сборной решил полностью пропустить грядущий сезон в биатлоне. Жаклен сосредоточится на развитии карьеры в шоссейном велоспорте.

Борьба за оставшуюся путевку

В общей сложности французская сборная будет иметь семь квот на старте нового сезона Кубка мира. Дополнительное место команда завоевала благодаря победе Гаэтана Патюреля в общем зачете Кубка IBU.

Обладателей остальных мест в составе будут определять во внутренней конкуренции. Решающим этапом отбора станет предсезонная гонка в норвежском Эйлу, запланированная на 14–15 ноября.

Новый сезон Кубка мира стартует 26 ноября этапом в финском Контиолахти. В течение четырех соревновательных дней состоятся мужские и женские спринты и гонки преследования, а также классическая и одиночная смешанные эстафеты.