Фиаско России в CAS: попытка возвращения в зимний вид спорта провалилась

Бан как минимум до конца 2026 года

Согласно принятому решению, взрослым российским спортсменам запрещено участвовать в международных соревнованиях по меньшей мере до конца 2026 года. Все действия World Curling по изоляции представителей России суд в Лозанне признал вполне обоснованными и правомерными.

Напомним, что ранее Федерация керлинга России потеряла статус полноправного члена World Curling, хотя для молодежных и юношеских команд в начале года было сделано исключение.

Угрозы швейцарским судом

Российская сторона не согласилась с вердиктом в Лозанне. Глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил о намерении обжаловать это решение в высшей инстанции.

По его словам, юристы ОКР и местной федерации ждут описательную часть решения CAS и готовят жалобу в Верховный суд Швейцарии, утверждая, что позиция арбитража якобы противоречит рекомендациям МОК.