Девять буллитов и сенсация: аутсайдер одолел лидера чемпионата Украины по хоккею

Две шайбы преимущества "Днепра"

Херсонцы открыли счет на 17-й минуте. Виталий Куцевич реализовал численное преимущество после передачи Александра Журенко и Павла Тарана.

Во втором периоде хозяева укрепили свои позиции. На 36-й минуте Тимофей Лактионов удвоил преимущество "Днепра", воспользовавшись передачами Кирилла Бондаренко и Куцевича.

Перед заключительной двадцатиминуткой херсонская команда вела 2:0.

"Одесщина" спаслась за минуту до сирены

В третьем периоде гости смогли вернуть интригу.

На 52-й минуте Артем Ревука сократил отставание после передачи Сергея Новикова.

А за 61 секунду до завершения основного времени Сергей Пойманов сравнял счет – 2:2. Ассистировал ему Дмитрий Мосюк.

Овертайм не определил победителя, поэтому команды перешли в серию послематчевых буллитов.

Девять серий буллитов и решающий бросок

Серия буллитов превратилась в настоящее испытание для обеих команд.

Первые восемь попыток каждой из сторон оказались неудачными. Хоккеисты не смогли реализовать ни один из 16 бросков.

Лишь в девятом броске Кирилл Бондаренко из "Днепра" наконец-то переиграл вратаря соперников. В ответ Дмитрий Мосюк затруднился реализовать свою попытку, поэтому победа досталась херсонской команде.

"Днепр" (Херсон) – "Одесщина" – 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)