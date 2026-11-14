Дев'ять серій булітів і сенсація: аутсайдер здолав лідера чемпіонату України з хокею
Херсонський "Дніпро" сенсаційно переміг лідера чемпіонату України з хокею "Одещину". Господарі вели 2:0 після двох періодів, але дозволили супернику відігратися. Долю зустрічі вирішила затяжна серія булітів, у якій переможний кидок було виконано лише в дев'ятій серії.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Дві шайби переваги "Дніпра"
Херсонці відкрили рахунок на 17-й хвилині. Віталій Куцевич реалізував чисельну перевагу після передач Олександра Журенка та Павла Тарана.
У другому періоді господарі зміцнили свої позиції. На 36-й хвилині Тимофій Лактіонов подвоїв перевагу "Дніпра", скориставшись передачами Кирила Бондаренка та Куцевича.
Перед заключною двадцятихвилинкою херсонська команда вела 2:0.
"Одещина" врятувалася за хвилину до сирени
У третьому періоді гості зуміли повернути інтригу.
На 52-й хвилині Артем Ревука скоротив відставання після передачі Сергія Новікова.
А за 61 секунду до завершення основного часу Сергій Пойманов зрівняв рахунок – 2:2. Асистував йому Дмитро Мосюк.
Овертайм не визначив переможця, тому команди перейшли до серії післяматчевих булітів.
Дев'ять серій булітів і вирішальний кидок
Серія булітів перетворилася на справжнє випробування для обох команд.
Перші вісім спроб кожної зі сторін виявилися невдалими. Хокеїсти не змогли реалізувати жодного з 16 кидків.
Лише в дев'ятій серії Кирило Бондаренко з "Дніпра" нарешті переграв воротаря суперників.
У відповідь Дмитро Мосюк не зміг реалізувати свою спробу, тому перемога дісталася херсонській команді.
"Дніпро" (Херсон) – "Одещина" – 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)