Дев'ять серій булітів і сенсація: аутсайдер здолав лідера чемпіонату України з хокею

Дві шайби переваги "Дніпра"

Херсонці відкрили рахунок на 17-й хвилині. Віталій Куцевич реалізував чисельну перевагу після передач Олександра Журенка та Павла Тарана.

У другому періоді господарі зміцнили свої позиції. На 36-й хвилині Тимофій Лактіонов подвоїв перевагу "Дніпра", скориставшись передачами Кирила Бондаренка та Куцевича.

Перед заключною двадцятихвилинкою херсонська команда вела 2:0.

"Одещина" врятувалася за хвилину до сирени

У третьому періоді гості зуміли повернути інтригу.

На 52-й хвилині Артем Ревука скоротив відставання після передачі Сергія Новікова.

А за 61 секунду до завершення основного часу Сергій Пойманов зрівняв рахунок – 2:2. Асистував йому Дмитро Мосюк.

Овертайм не визначив переможця, тому команди перейшли до серії післяматчевих булітів.

Дев'ять серій булітів і вирішальний кидок

Серія булітів перетворилася на справжнє випробування для обох команд.

Перші вісім спроб кожної зі сторін виявилися невдалими. Хокеїсти не змогли реалізувати жодного з 16 кидків.

Лише в дев'ятій серії Кирило Бондаренко з "Дніпра" нарешті переграв воротаря суперників.

У відповідь Дмитро Мосюк не зміг реалізувати свою спробу, тому перемога дісталася херсонській команді.

"Дніпро" (Херсон) – "Одещина" – 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)