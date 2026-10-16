Дебют в Мюнхене: лидер сборной Украины по биатлону впервые выступит на элитном фестивале
Один из ведущих украинских биатлонистов Виталий Мандзин готовится к дебюту на престижном шоу-фестивале Loop One в Мюнхене. Для 23-летнего спортсмена этот турнир станет важным этапом перед стартом нового зимнего сезона.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на "Суспільне Спорт".
Подготовка к сезону и новый опыт
Приглашение на шоу-фестиваль Loop One станет для Виталия Мандзина первым подобным опытом в карьере. Мюнхенский турнир по традиции закрывает программу летней подготовки ведущих биатлонистов к стартам Кубка мира.
Сам биатлонист признался, что ожидает от поездки в Германию не только спортивный результат, но и яркие впечатления от атмосферы.
"Главная цель – получить удовольствие, почувствовать соревновательный ритм перед сезоном и показать как можно лучший результат. Также хочу посмотреть на атмосферу изнутри, потому что в прошлом году видел только по телевизору, и картинка была суперовой", - рассказал Мандзин.
Формат и расписание соревнований в Мюнхене
Фестиваль Loop One примет знаменитый Олимпийский парк в Мюнхене. В течение двух дней зрители увидят динамические гонки с участием звезд мирового биатлона.
Соревнования пройдут 17-18 октября. Спортсмены сразятся в дисциплине суперспринт (квалификации и финальные забеги среди мужчин и женщин). Кроме Мандзина, Украину на соревнованиях представят Антон Дудченко, Кристина Дмитренко и Александр Меркушина.
Для украинских биатлонистов этот старт станет последней возможностью проверить свои силы в очных дуэлях с соперниками перед официальным открытием международного зимнего календаря.
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