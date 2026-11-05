Четыре хоккейных сборных Украины сыграют за один день: где смотреть матчи 5 ноября
Сегодня, 5 ноября, сразу четыре сборные Украины по хоккею проведут поединки на международных турнирах. Игровой день охватит женскую, юношескую, юниорскую и национальную команды, причем на вечер запланировано особое событие для главной сборной.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию хоккея Украины.
От Литвы до Норвегии
Первым на лед вышла женская сборная Украины. В 12:00 команда Евгения Алипова начала матч с хорошо знакомыми соперницами из Литвы. Поединок пройдет в рамках Европейского кубка наций. Трансляция матча не запланирована.
В 16:00 сыграет юношеская сборная U-18. Подопечные Руслана Борисенко встретятся со сверстниками из Румынии на Турнире четырех наций. Соперник представляет Дивизион 2А. Прямую трансляцию этого матча можно будет посмотреть на YouTube-канале ФХУ.
В 16.30 начнется поединок сборной U-20. Команда Андрея Срюбко сыграет против Норвегии, представляющей элитный дивизион молодежного чемпионата мира. За матчем Турнира четырех наций также можно будет следить на YouTube-канале ФХУ.
Дебют Бобкина и главный матч вечера
Завершит насыщенный игровой день национальная сборная Украины. Александр Бобкин в первый раз выведет главную команду страны на лед в статусе главного тренера. Дебют состоится в поединке против Польши – хозяев первого этапа Европейского кубка наций.
Матч начнется в 21:00 по киевскому времени. За 15 минут до стартового вбрасывания, в 20:45, начнется предматчевая студия. Прямую трансляцию встречи Польша – Украина покажет платформа "Киевстар ТВ".
Полное расписание матчей сборных Украины 5 ноября:
- 12:00. Женская сборная: Украина – Литва (без трансляции)
- 16:00. Сборная U-18: Украина – Румыния (YouTube ФХУ)
- 16:30. Сборная U-20: Украина – Норвегия (YouTube ФХУ)
- 20:45 – студия, 21:00 – матч. Национальная сборная: Польша – Украина (Киевстар ТВ)
Также мы писали, что семикратный обладатель Кубка Стэнли присоединился к тренерскому штабу сборной Украины.