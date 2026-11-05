Четыре хоккейных сборных Украины сыграют за один день: где смотреть матчи 5 ноября

От Литвы до Норвегии

Первым на лед вышла женская сборная Украины. В 12:00 команда Евгения Алипова начала матч с хорошо знакомыми соперницами из Литвы. Поединок пройдет в рамках Европейского кубка наций. Трансляция матча не запланирована.

В 16:00 сыграет юношеская сборная U-18. Подопечные Руслана Борисенко встретятся со сверстниками из Румынии на Турнире четырех наций. Соперник представляет Дивизион 2А. Прямую трансляцию этого матча можно будет посмотреть на YouTube-канале ФХУ.

В 16.30 начнется поединок сборной U-20. Команда Андрея Срюбко сыграет против Норвегии, представляющей элитный дивизион молодежного чемпионата мира. За матчем Турнира четырех наций также можно будет следить на YouTube-канале ФХУ.

Дебют Бобкина и главный матч вечера

Завершит насыщенный игровой день национальная сборная Украины. Александр Бобкин в первый раз выведет главную команду страны на лед в статусе главного тренера. Дебют состоится в поединке против Польши – хозяев первого этапа Европейского кубка наций.

Матч начнется в 21:00 по киевскому времени. За 15 минут до стартового вбрасывания, в 20:45, начнется предматчевая студия. Прямую трансляцию встречи Польша – Украина покажет платформа "Киевстар ТВ".

Полное расписание матчей сборных Украины 5 ноября: