Чемпионский кризис: "Кременчуг" разгромил "Сокол" и вышел на второе место

Чемпионат Украины по хоккею. Регулярный сезон

"Кременчуг" - "Сокол" - 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: Материкин (Геворкян, Андрущенко), 0:36; Матусевич (Панков, Абаджян), 15:35; Кривошапкин (Геворкян, Андрущенко), 19:24; Геворкян (Кривошапкин), 46:18 – Сидоренко, 37:09.

"Кременчуг" решил судьбу матча в первом периоде

Хозяева льда активно начали встречу и уже на 36-й секунде открыли счет благодаря шайбе Тимофея Материкина. Затем Денис Матусевич удвоил преимущество "Кременчуга", а в конце первого периода Глеб Кривошапкин сделал счет 3:0.

Во второй двадцатиминутке "Сокол" сумел сократить отставание благодаря голу Никиты Сидоренко. Однако в начале третьего периода Михаил Геворкян восстановил преимущество хозяев в три шайбы и установил окончательный счет встречи.

"Сокол" продолжает проигрывать, "Кременчуг" поднялся на второе место

Для Кременчуга эта победа стала второй подряд над киевским клубом в нынешнем сезоне. В общей сложности команды встречались трижды: в первом матче победил "Сокол" (6:2), во втором сильнее был "Кременчуг" - 3:2 по буллитам.

Киевляне продолжили неудачную серию: поражение от "Кременчуга" стало для действующего чемпиона Украины четвертым подряд в национальном первенстве.

Благодаря победе "Кременчуг" набрал 13 очков и поднялся на второе место турнирной таблицы, отставая от лидера "Одесщины" на четыре балла. "Сокол" с семью очками остается четвертым, имея матч в запасе.