Биатлон стартует: украинцы на Кубке IBU встретятся с победителями КС и олимпийским чемпионом
Опубликованы стартовые письма первых спринтерских гонок Кубка IBU сезона-2026/27. Украинская команда заявила по пять спортсменов в мужском и женском стартах, где их ждут титулованные соперники.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на "Суспільне Біатлон".
Возвращение олимпийского чемпиона
Первый этап Кубка IBU пройдет в шведском Идре-Фьелле. Он откроется спринтерскими гонками, которые состоятся в четверг, 26 ноября.
Мужской спринт начнется в 11:15 по киевскому времени. Сборную Украины в этой дисциплине представят пять биатлонистов, получивших следующие стартовые номера:
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Богдан Цымбал
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Тарас Лесюк
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Владимир Аксюта
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Артем Тищенко
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Сергей Супрун
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Конкуренцию украинцам составят титулованные иностранные спортсмены. В частности, на дистанцию выйдет известный норвежец Эндре Стремсхейм, в активе которого есть победы на этапах Кубка мира. Кроме того, именно в этой гонке состоится возвращение в биатлон олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Эйнара Гедегарта.
Дебютантки сборной и звезда из Германии
Женская гонка стартует позже — в 15:10 по киевскому времени. В заявке "сине-желтых" также пять спортсменок:
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Дарья Чалик
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Лилия Стеблина
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Ксения Приходько
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Валерия Шейгас
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Ирина Шевченко
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Для Валерии Шейгас и Ирины Шевченко этот старт станет особенным, поскольку обе биатлонистки впервые выступят на взрослом уровне в рамках Кубка IBU.
Среди главных фавориток женского спринта выделяется представительница Германии Селина Гротиан — победительница этапа Кубка мира, которая позапрошлым сезоном финишировала в топ-10 общего зачета.
Расписание гонок Кубка IBU 26 ноября:
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11:15 — мужской спринт
- 15:10 — женский спринт
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