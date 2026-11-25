Біатлон стартує: українці на Кубку IBU зустрінуться з переможцями КС та олімпійським чемпіоном
Опубліковано стартові листи перших спринтерських гонок Кубка IBU сезону-2026/27. Українська команда заявила по п'ять спортсменів у чоловічому та жіночому стартах, де на них чекають титуловані суперники.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на "Суспільне Біатлон".
Повернення олімпійського чемпіона
Перший етап Кубка IBU пройде в шведському Ідре-Ф'єллі. Він відкривається спринтерськими гонками, які відбудуться у четвер, 26 листопада.
Чоловічий спринт розпочнеться об 11:15 за київським часом. Збірну України в цій дисципліні представлять п'ятеро біатлоністів, які отримали такі стартові номери:
- 25. Богдан Цимбал
- 39. Тарас Лесюк
- 46. Володимир Аксюта
- 89. Артем Тищенко
- 120. Сергій Супрун
Конкуренцію українцям складуть титуловані іноземні спортсмени. Зокрема, на дистанцію вийде відомий норвежець Ендре Стрьомсгейм, який має в активі перемоги на етапах Кубка світу. Крім того, саме в цій гонці відбудеться камбек у біатлон олімпійського чемпіона з лижних перегонів Ейнара Гедегарта.
Дебютантки збірної та зірка з Німеччини
Жіноча гонка стартує пізніше – о 15:10 за київським часом. У заявці "синьо-жовтих" також п'ять спортсменок:
- 8. Дарина Чалик
- 27. Лілія Стеблина
- 38. Ксенія Приходько
- 68. Валерія Шейгас
- 104. Ірина Шевченко
Для Валерії Шейгас та Ірини Шевченко цей старт стане особливим, оскільки обидві біатлоністки вперше виступлять на дорослому рівні в межах Кубка IBU.
Серед головних фавориток жіночого спринту виділяється представниця Німеччини Селіна Гротіан – переможниця етапу Кубка світу, яка позаминулого сезону фінішувала у топ-10 загального заліку.
Розклад гонок Кубка IBU 26 листопада:
- 11:15 – чоловічий спринт
- 15:10 – жіночий спринт
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