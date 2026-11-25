Повернення олімпійського чемпіона

Перший етап Кубка IBU пройде в шведському Ідре-Ф'єллі. Він відкривається спринтерськими гонками, які відбудуться у четвер, 26 листопада.

Чоловічий спринт розпочнеться об 11:15 за київським часом. Збірну України в цій дисципліні представлять п'ятеро біатлоністів, які отримали такі стартові номери:

25. Богдан Цимбал

39. Тарас Лесюк

46. Володимир Аксюта

89. Артем Тищенко

120. Сергій Супрун

Конкуренцію українцям складуть титуловані іноземні спортсмени. Зокрема, на дистанцію вийде відомий норвежець Ендре Стрьомсгейм, який має в активі перемоги на етапах Кубка світу. Крім того, саме в цій гонці відбудеться камбек у біатлон олімпійського чемпіона з лижних перегонів Ейнара Гедегарта.

Дебютантки збірної та зірка з Німеччини

Жіноча гонка стартує пізніше – о 15:10 за київським часом. У заявці "синьо-жовтих" також п'ять спортсменок:

8. Дарина Чалик

27. Лілія Стеблина

38. Ксенія Приходько

68. Валерія Шейгас

104. Ірина Шевченко

Для Валерії Шейгас та Ірини Шевченко цей старт стане особливим, оскільки обидві біатлоністки вперше виступлять на дорослому рівні в межах Кубка IBU.

Серед головних фавориток жіночого спринту виділяється представниця Німеччини Селіна Гротіан – переможниця етапу Кубка світу, яка позаминулого сезону фінішувала у топ-10 загального заліку.

Розклад гонок Кубка IBU 26 листопада: