"Анахайм" и "Баффало" устроили голевую перестрелку и три хет-трика: результаты НХЛ

Коули спас "Юту" за секунду до конца третьего периода

"Юта Маммот" одержала победу над "Питтсбург Пингвинз" в овертайме. Главным героем встречи стал Логан Коули, оформивший хет-трик.

Особенно драматичной оказалась концовка основного времени: Коули сравнял счет за секунду до финальной сирены, эффектно отправив шайбу в ворота с воздуха. В овертайме победу гостям принес Сергачев, отличившийся на 3:27.

"Юта Маммот" - "Питтсбург Пингвинз" - 4:3 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)

"Королена" одолела "Коламбус"

"Каролина Харрикейнз" победила "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 3:2. За хозяев заброшенными шайбами отличились Джордан Мартинук, Логан Станковен и Марк Янковски.

"Коламбус Блю Джекетс" - "Каролина Харрикейнз" - 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Арвидссон оформил хет-трик в победном матче "Детройта"

"Ред Вингз" на собственной площадке уверенно обыграл "Чикаго Блэкхокс". Главной звездой встречи стал Виктор Арвидссон, записавший на свой счет три гола и результативную передачу. Еще одну шайбу хозяев забросил Лукас Реймонд.

Победа состоялась на фоне резонансной ситуации в клубе: в этот день "Детройт" отстранил бывшего капитана Дилана Ларкина, который сообщил руководству, что больше не хочет выступать за команду и ожидает обмена.

"Чикаго Блэкхокс" - "Детройт Ред Вингз" - 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

"Тампа-Бэй" продолжила серию поражений "Виннипега"

"Лайтнинг" победили "Джетс" со счетом 6:4, нанеся сопернику седьмое поражение подряд. Самым результативным игроком встречи стал набравший четыре очка Понтус Гольмберг - забросил шайбу и отдал три результативных передачи.

По три очка также завоевали Брендон Гейгл и Энтони Чирелли: каждый записал на свой счет гол и два ассиста.

"Виннипег Джетс" - "Тампо-Бэй Лайтнинг" - 4:6 (1:1, 0:4, 3:1)

"Сент-Луис" прервал голевую засуху и обыграл "Бостон"

"Сент-Луис Блюз" одержал победу над "Бостон Брюинз" со счетом 4:1 и прервал серию из двух матчей без забитых шайб.

Роберт Томас и Филипп Броберг стали самыми результативными игроками встречи: каждый набрал по три очка, забросив шайбу и отдав две результативные передачи. Также в составе "Блюз" отличились Джимми Снаггеруд и Джейк Нейборс.

Вратарь Джоэл Гофер отразил 31 бросок, в том числе 14 – в третьем периоде.

"Бостон Брюинз" - "Сент-Луис Блюз" - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Кофилд и Ньюхук оформили дубли в победе "Монреаля"

"Канадиенс" на выезде победили "Даллас Старз" со счетом 5:2. По две шайбы за гостей забросили Коул Кофилд и Алекс Ньюхук. Еще один гол на счету Филиппа Дано.

В составе "Далласа" отличились Вайатт Джонстон и Джейми Бенн. "Монреаль" добился четвертой победы подряд, причем все четыре матча этой серии команда провела на выезде.

"Даллас Старз" - "Монреаль Канадиенс" - 2:5 (1:3, 1:1, 0:1)

Шефер принес "Айлендерсу" победу в овертайме

"Нью-Йорк Айлендерс" одолел "Миннесота Уайлд" . Победитель определился в овертайме, где уже на 33-й секунде отличился Мэтью Шефер.

Защитник оформил дубль и добавил в него результативную передачу. Также в составе "Айлендерса" забивали Бо Хорват и Адам Пелех. У "Миннесоты" голом и ассистом отличился Квинн Хьюз.

"Нью-Йорк Айлендерс" - "Миннесота Уайлд" - 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Тух принес "Вашингтону" третью победу подряд

"Вашингтон Кэпиталз" на выезде обыграл "Нэшвилл Предаторз". Решающую шайбу на 10-й минуте третьего периода забросил Алекс Тух, прервав равновесие на табло.

Форвард продолжил результативную серию: он забивает уже в трех матчах подряд и имеет пять победных голов в сезоне – лучший показатель в лиге на момент встречи. Также за "Вашингтон" дважды отличился Хатсон. В составе "Нэшвилла" дубль оформил Филипп Форсберг.

"Вашингтон Кэпиталз" - "Нэшвилл Предаторз" - 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

"Сан-Хосе" перевернул матч с "Ванкувером" через три минуты

"Шаркс" одержал волевую победу над "Ванкувер Кэнакс". Гости вели в счете, однако в третьем периоде хозяева за 2 минуты 50 секунд забили три шайбы. Уилл Смит оформил дубль, сравняв счет на 10:39. Уже через 11 секунд Мэйсон Марчмент забросил победную шайбу.

Для "Ванкувера" это уже 10-е поражение в последних 12 матчах.

"Сан-Хосе Шаркс" – "Ванкувер Кенакс" – 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)

"Лос-Анджелес" растерял преимущество в четыре шайбы, но победил

Один из самых драматических матчей вечера состоялся между "Лос-Анджелес Кингз" и "Оттава Сенаторз". Хозяева одержали победу в овертайме, хотя в третьем периоде позволили сопернику отыграться со счета 1:5.

Оттава спаслась от поражения благодаря голу Шейна Пинто за 1 минуту 40 секунд до завершения основного времени. Однако в овертайме Квинтон Байфилд принес "Кингз" победу, отличившись за 1:23 до его завершения.

"Лос-Анджелес Кингз" - "Оттава Сенаторз" - 6:5 ОТ (1:1, 4:0, 0:4, 1:0)

Томпсон оформил натуральный хет-трик в сумасшедшей перестрелке

Самый результативный матч игрового дня состоялся в Анахайме, где "Баффало Сэйбрз" победил местных "Дакс" – 7:6. Гости дважды уступали сопернику с разницей в две шайбы, но впоследствии выдали серию из шести голов подряд.

Главным героем стал Тейдж Томпсон, оформивший натуральный хет-трик и в общей сложности набравший пять очков - три гола и две результативные передачи. "Анахайм" попытался спасти матч в заключительной части встречи, но "Баффало" удержал минимальное преимущество.

"Анахайм Дакс" - "Баффало Сейбрз" - 6:7 (3:3, 0:2, 3:2)