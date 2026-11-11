11 шайб на двоих: "Сокол" и "Днепр" выдали безумный матч в чемпионате Украины (видео)

Стремительный старт и феерия лидеров

Главными героями поединка стали Владимир Чердак и Вадим Мазур. Оба нападающих провели свои первые матчи в текущем чемпионате и сразу оформили по дублю и сделали по три результативных передачи. Кроме этого, одна из шайб Владимира Чердака стала для него юбилейной – 100-й в официальных матчах в составе "Сокола".

Уже в первом периоде столичный клуб вышел вперед: Александр Мазур открыл счет, а позже шайбами отличились Вадим Мазур и Владимир Чердак. "Днепр" на это ответил лишь точным броском Егора Васильева. После перерыва киевляне окончательно сняли вопрос о победителе, забросив четыре безответных шайбы – авторами стали Вадим Мазур, Никита Олейник, Богдан Трущенко и Даниил Тищенко.

В заключительной 20-минутке хозяева смогли забросить дважды усилиями Максима Жовтяка и Игоря Гончарова, на что "Сокол" ответил еще одним точным броском Чердака.

Чемпионат Украины по хоккею. Регулярный сезон

"Днепр" – "Сокол" – 3:8 (1:3, 0:4, 2:1)

Шайбы: 0:1 - А. Мазур (Якубинский, Ходырев), 10:34; 0:2 - В. Мазур (Олейник, Трущенко), 16:56; 1:2 - Е. Васильев (Куцевич), 17:58; 1:3 - Чердак (Толстушко, В. Мазур), 18:12; 1:4 – В. Мазур (Чердак, Олейник), 26:27; 1:5 – Олейник (В. Мазур, Чердак), 32:19; 1:6 - Трущенко (В. Мазур, Чердак), 35:28; 1:7 – Тищенко (Кальсин, Бурдаков), 36:27; 2:7 – Жовтяк (Делий, Лактионов), 47:43; 2:8 – Гордак, 59:27; 3:8 – Гончаров (Д. Мазур), 59:43

Турнирное положение и следующие поединки

После этого успеха "Сокол" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в своем активе 10 очков. Херсонский "Днепр" продолжает находиться на последней строчке, не получив ни одного балла.

В следующем матче "Сокол" сыграет против "Одесщины" 19 ноября. "Днепр" также встретится с одесситами, но раньше – 14 ноября.