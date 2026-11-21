Как прошел матч

Первый сет прошел в равной борьбе. Оба теннисиста уверенно действовали на собственных подачах и не позволяли сопернику сделать брейк. В итоге судьба партии решалась на тай-брейке.

Там Зверев продемонстрировал свое преимущество. Немец выиграл все семь розыгрышей подряд, не отдав Медведеву ни одного очка и завершил сет со счетом 7:6(0).

Во второй партии первая ракетка мира продолжила контролировать ход встречи. Зверев надежно действовал на подаче, а одного брейка ему хватило, чтобы довести матч до победы – 6:4.

За весь поединок Медведев так и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Александр Зверев – Даниил Медведев – 7:6(0), 6:4

Что дальше

Зверев в третий раз в карьере сыграет в финале Итогового турнира ATP. Ранее немец получил титул в 2018 и 2021 годах.

В решающем матче его соперником станет испанец Карлос Алькарас. Финал пройдет в воскресенье, 22 ноября. У Зверева будет шанс в третий раз выиграть престижный турнир и завершить сезон еще одним большим титулом.