Звездные потери в Монреале: Синнер и Джокович синхронно снялись с первого "Мастерса" после Уимблдона

Причины отказа и комментарий лидера мирового рейтинга

Для итальянца Синнера это будет первый пропущенный турнир серии "Мастерс" в сезоне-2026. Ранее Янник выиграл все пять турниров ATP 1000, а его победная серия на соревнованиях этой категории продолжается еще с осени прошлого года. В июле Синнер успешно защитил титул на Уимблдоне, одолев в финале Александра Зверева и одержав свой пятый шлем в карьере.

"После тщательного обсуждения с командой мы приняли непростое решение сняться с турнира в Монреале. Всегда трудно пропускать столь важные соревнования, но мы считаем, что это правильный шаг ради моего здоровья. Я разочарован, что не смогу сыграть, но надеюсь вернуться в Монреаль в будущем", - отметил Синнер.

Новак Джокович, уступивший Синнеру в полуфинале Уимблдона-2026, также решил взять дополнительное время для отдыха после изнурительной травяной части сезона.

Кто возглавит посев турнира

Ранее от участия в канадском "Мастерсе" из-за повреждения запястья отказался и испанец Карлос Алькарас (третья ракетка мира).

Из-за отсутствия ключевых фаворитов первый номер посева в Монреале получит немец Александр Зверев, а вторым сеяным станет местный любимец, канадец Феликс Оже-Альяссим.

Престижный турнир ATP 1000 в Монреале пройдет 3 августа. Действующим обладателем трофея является американец Бен Шелтон.