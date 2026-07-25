Зіркові втрати в Монреалі: Сіннер та Джокович синхронно знялися з першого "Мастерса" після Вімблдону

Причини відмови та коментар лідера світового рейтингу

Для італійця Сіннера це буде перший пропущений турнір серії "Мастерс" у сезоні-2026. Раніше Яннік виграв усі п'ять турнірів ATP 1000 цього року, а його переможна серія на змаганнях цієї категорії триває ще з осені минулого року. У липні Сіннер успішно захистив титул на Вімблдоні, здолавши у фіналі Александра Звєрєва та здобувши свій п'ятий шолом у кар'єрі.

"Після ретельного обговорення з командою ми ухвалили непросте рішення знятися з турніру в Монреалі. Завжди важко пропускати такі важливі змагання, але ми вважаємо, що це правильний крок заради мого здоров'я. Я розчарований, що не зможу зіграти, але сподіваюся повернутися до Монреаля в майбутньому", - зазначив Сіннер.

Новак Джокович, який поступився Сіннеру в півфіналі Вімблдону-2026, також вирішив взяти додатковий час для відпочинку після виснажливої трав'яної частини сезону.

Хто очолить посів турніру

Раніше від участі у канадському "Мастерсі" через ушкодження зап'ястя відмовився й іспанець Карлос Алькарас (третя ракетка світу).

Через відсутність ключових фаворитів перший номер посіву в Монреалі отримає німець Александр Звєрєв, а другим сіяним стане місцевий улюбленець, канадець Фелікс Оже-Альяссім.

Престижний турнір ATP 1000 у Монреалі розпочнеться 3 серпня. Чинним володарем трофею є американець Бен Шелтон.